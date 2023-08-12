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Боевики атаковали позиции правительственных войск САР - РИА Новости, 12.08.2023
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22:10 12.08.2023 (обновлено: 23:33 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/siriya-1889753386.html
Боевики атаковали позиции правительственных войск САР
Боевики атаковали позиции правительственных войск САР - РИА Новости, 12.08.2023
Боевики атаковали позиции правительственных войск САР
Боевики пытались прорвать переднюю линию обороны сирийских правительственных войск в провинции Латакия, нападение отражено, двое сирийских военных погибли,... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T22:10
2023-08-12T23:33
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Боевики пытались прорвать переднюю линию обороны сирийских правительственных войск в провинции Латакия, нападение отражено, двое сирийских военных погибли, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "В районе населенного пункта Аль-Хаттур-Тахтани провинции Латакия группой боевиков группировки "Джебхат Ан-Нусра"* (запрещена в РФ) численностью до 10 человек при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва передней линии обороны правительственных войск САР. Нападение отражено, позиции удержаны. В ходе боестолкновения погибли два сирийских военнослужащих", - сказал он.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, латакия (город), россия
В мире, Латакия (город), Россия
Боевики атаковали позиции правительственных войск САР

Кулить: боевики атаковали переднюю линию обороны правительственных войск САР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБой сирийской армии
Бой сирийской армии - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бой сирийской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Боевики пытались прорвать переднюю линию обороны сирийских правительственных войск в провинции Латакия, нападение отражено, двое сирийских военных погибли, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"В районе населенного пункта Аль-Хаттур-Тахтани провинции Латакия группой боевиков группировки "Джебхат Ан-Нусра"* (запрещена в РФ) численностью до 10 человек при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва передней линии обороны правительственных войск САР. Нападение отражено, позиции удержаны. В ходе боестолкновения погибли два сирийских военнослужащих", - сказал он.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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В миреЛатакия (город)Россия
 
 
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