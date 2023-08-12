https://ria.ru/20230812/siriya-1889753386.html

Боевики атаковали позиции правительственных войск САР

Боевики атаковали позиции правительственных войск САР - РИА Новости, 12.08.2023

Боевики атаковали позиции правительственных войск САР

Боевики пытались прорвать переднюю линию обороны сирийских правительственных войск в провинции Латакия, нападение отражено, двое сирийских военных погибли,... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T22:10

2023-08-12T22:10

2023-08-12T23:33

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Боевики пытались прорвать переднюю линию обороны сирийских правительственных войск в провинции Латакия, нападение отражено, двое сирийских военных погибли, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "В районе населенного пункта Аль-Хаттур-Тахтани провинции Латакия группой боевиков группировки "Джебхат Ан-Нусра"* (запрещена в РФ) численностью до 10 человек при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва передней линии обороны правительственных войск САР. Нападение отражено, позиции удержаны. В ходе боестолкновения погибли два сирийских военнослужащих", - сказал он.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20230329/armiya-1861391302.html

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