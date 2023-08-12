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На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 12.08.2023
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15:11 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/shtorm-1889708553.html
На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливней
На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 12.08.2023
На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливней
Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до 13 августа, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:11
2023-08-12T15:11
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до 13 августа, сообщили в пресс-службе краевого ГУМЧС. "Штормовое предупреждение… До конца суток 12.08, а также ночью, утром и до конца дня 13.08 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду", - говорится в сообщении. Экстренное предупреждение по непогоде было введено на Кубани в среду и прогнозировалось до субботы.
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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливней

Штормовое предупреждение из-за ливней продлили на Кубани до воскресенья

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм на Черном море в Краснодарском крае
Шторм на Черном море в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Шторм на Черном море в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до 13 августа, сообщили в пресс-службе краевого ГУМЧС.
«
"Штормовое предупреждение… До конца суток 12.08, а также ночью, утром и до конца дня 13.08 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Экстренное предупреждение по непогоде было введено на Кубани в среду и прогнозировалось до субботы.
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ПроисшествияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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