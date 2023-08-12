https://ria.ru/20230812/shtorm-1889708553.html

На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливней

На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 12.08.2023

На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливней

Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до 13 августа, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T15:11

2023-08-12T15:11

2023-08-12T15:11

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до 13 августа, сообщили в пресс-службе краевого ГУМЧС. "Штормовое предупреждение… До конца суток 12.08, а также ночью, утром и до конца дня 13.08 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду", - говорится в сообщении. Экстренное предупреждение по непогоде было введено на Кубани в среду и прогнозировалось до субботы.

https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889707561.html

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)