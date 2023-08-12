https://ria.ru/20230812/shtorm-1889708553.html
На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливней
На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 12.08.2023
На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливней
Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до 13 августа, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:11
2023-08-12T15:11
2023-08-12T15:11
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826906920_0:52:3404:1966_1920x0_80_0_0_c8872f35b39fb59145b262c004684498.jpg
КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до 13 августа, сообщили в пресс-службе краевого ГУМЧС. "Штормовое предупреждение… До конца суток 12.08, а также ночью, утром и до конца дня 13.08 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду", - говорится в сообщении. Экстренное предупреждение по непогоде было введено на Кубани в среду и прогнозировалось до субботы.
https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889707561.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826906920_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_d9509428773692dbd4a819984a11dd5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение из-за ливней продлили на Кубани до воскресенья