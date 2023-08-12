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Российская ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/pvo-1889695405.html
Российская ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:22
2023-08-12T13:22
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
запорожская область
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка Луганской народной республики, Белогоровка, Покровское Донецкой народной республики, Ульяновка, Очереватое Запорожской области, Покровское Херсонской области, а также над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5683 беспилотных летательных аппарата, 429 зенитных ракетных комплексов, 11 249 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 189 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230810/pvo-1889348748.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, запорожская область, пво, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Запорожская область, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников

Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили 29 украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка Луганской народной республики, Белогоровка, Покровское Донецкой народной республики, Ульяновка, Очереватое Запорожской области, Покровское Херсонской области, а также над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5683 беспилотных летательных аппарата, 429 зенитных ракетных комплексов, 11 249 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 189 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьПВОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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