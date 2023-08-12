https://ria.ru/20230812/pvo-1889695405.html

Российская ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.08.2023

Российская ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:22

2023-08-12T13:22

2023-08-12T13:22

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

запорожская область

пво

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка Луганской народной республики, Белогоровка, Покровское Донецкой народной республики, Ульяновка, Очереватое Запорожской области, Покровское Херсонской области, а также над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5683 беспилотных летательных аппарата, 429 зенитных ракетных комплексов, 11 249 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 189 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230810/pvo-1889348748.html

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луганская народная республика, запорожская область, пво, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность