Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки потушили 48 природных пожаров - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/pozhary-1889681840.html
В России за сутки потушили 48 природных пожаров
В России за сутки потушили 48 природных пожаров - РИА Новости, 12.08.2023
В России за сутки потушили 48 природных пожаров
В России за сутки потушили 48 природных пожаров на площади три тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T11:19
2023-08-12T11:19
происшествия
россия
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418362_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_bea822f2f5fa0d4bdaf99f0b831c701d.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 48 природных пожаров на площади три тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.08.2023 в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3105 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 12 августа в России действовало 235 лесных пожаров на площади 287 073 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действуют 82 пожара на 264 808 гектарах.
https://ria.ru/20230808/yamal-1888880571.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418362_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_7d48ef31255287a4b4209ef779a3a859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 48 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России потушили 48 природных пожаров за сутки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Вертолет Ка-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вертолет Ка-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 48 природных пожаров на площади три тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте.
«
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.08.2023 в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3105 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 12 августа в России действовало 235 лесных пожаров на площади 287 073 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действуют 82 пожара на 264 808 гектарах.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
На Ямале ситуация с природными пожарами стабилизируется
8 августа, 16:10
 
ПроисшествияРоссияПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала