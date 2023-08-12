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В России за сутки потушили 48 природных пожаров
В России за сутки потушили 48 природных пожаров - РИА Новости, 12.08.2023
В России за сутки потушили 48 природных пожаров
В России за сутки потушили 48 природных пожаров на площади три тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T11:19
2023-08-12T11:19
2023-08-12T11:19
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 48 природных пожаров на площади три тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.08.2023 в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3105 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 12 августа в России действовало 235 лесных пожаров на площади 287 073 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действуют 82 пожара на 264 808 гектарах.
https://ria.ru/20230808/yamal-1888880571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 48 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России потушили 48 природных пожаров за сутки