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Спасатели потушили пожар на грузовом судне в Архангельске
Спасатели потушили пожар на грузовом судне в Архангельске - РИА Новости, 12.08.2023
Спасатели потушили пожар на грузовом судне в Архангельске
Спасатели ликвидировали пожар, который возник в субботу днем в трюме стоящего у причала в Архангельске грузового судна "Терский берег", сообщается в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T23:32
2023-08-12T23:32
2023-08-12T23:38
происшествия
архангельск
россия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, который возник в субботу днем в трюме стоящего у причала в Архангельске грузового судна "Терский берег", сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. Главное управление МЧС РФ по Архангельской области сообщало, что информация о пожаре в трюме на нижней палубе этого судна поступила около 14.30 мск. Экипаж сухогруза, на борту которого отсутствуют опасные грузы, эвакуировался самостоятельно. "МЧС России ликвидирован пожар на грузовом судне в порту Архангельска... Площадь пожара составила 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее областное управление МЧС сообщало, что в тушении пожара были задействованы 12 единиц техники и 45 специалистов. Доступ кислорода к очагу возгорания был перекрыт. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что по факту возгорания судна организована проверка.
https://ria.ru/20230805/kareliya-1888371709.html
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происшествия, архангельск, россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Архангельск, Россия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северо-Западная транспортная прокуратура
Спасатели потушили пожар на грузовом судне в Архангельске
МЧС: спасатели потушили пожар в трюме грузового судна в Архангельске