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Пожар вспыхнул в трюме грузового судна в Архангельске

Пожар вспыхнул в трюме грузового судна в Архангельске - РИА Новости, 12.08.2023

Пожар вспыхнул в трюме грузового судна в Архангельске

Пожар вспыхнул в субботу в трюме стоящего у причала в Архангельске грузового судна "Терский берег", опасных грузов там нет, сообщило управление МЧС РФ по... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T18:08

2023-08-12T18:08

2023-08-12T18:08

происшествия

архангельск

россия

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Пожар вспыхнул в субботу в трюме стоящего у причала в Архангельске грузового судна "Терский берег", опасных грузов там нет, сообщило управление МЧС РФ по Архангельской области. Как информирует ведомство, информация о пожаре поступила около 14.30 мск. "По прибытию первых подразделений установлено, что происходит горение в трюме на нижней палубе судна. Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют", - говорится в сообщении. В тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 45 специалистов. "В настоящее время доступ кислорода к очагу пожара перекрыт, работает внутренняя система пожаротушения. В готовности к применению пенная атака", - заключают в региональном управлении МЧС. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что по факту возгорания судна организована проверка.

https://ria.ru/20230804/kriminal-1887782917.html

архангельск

россия

архангельская область

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происшествия, архангельск, россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-западная транспортная прокуратура