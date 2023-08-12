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Пожар вспыхнул в трюме грузового судна в Архангельске - РИА Новости, 12.08.2023
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18:08 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/pozhar-1889731554.html
Пожар вспыхнул в трюме грузового судна в Архангельске
Пожар вспыхнул в трюме грузового судна в Архангельске - РИА Новости, 12.08.2023
Пожар вспыхнул в трюме грузового судна в Архангельске
Пожар вспыхнул в субботу в трюме стоящего у причала в Архангельске грузового судна "Терский берег", опасных грузов там нет, сообщило управление МЧС РФ по... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T18:08
2023-08-12T18:08
происшествия
архангельск
россия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Пожар вспыхнул в субботу в трюме стоящего у причала в Архангельске грузового судна "Терский берег", опасных грузов там нет, сообщило управление МЧС РФ по Архангельской области. Как информирует ведомство, информация о пожаре поступила около 14.30 мск. "По прибытию первых подразделений установлено, что происходит горение в трюме на нижней палубе судна. Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют", - говорится в сообщении. В тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 45 специалистов. "В настоящее время доступ кислорода к очагу пожара перекрыт, работает внутренняя система пожаротушения. В готовности к применению пенная атака", - заключают в региональном управлении МЧС. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что по факту возгорания судна организована проверка.
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архангельск
россия
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происшествия, архангельск, россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Архангельск, Россия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северо-Западная транспортная прокуратура
Пожар вспыхнул в трюме грузового судна в Архангельске

МЧС: Пожар вспыхнул в трюме грузового судна в Архангельске

© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской областиВ Архангельске ликвидируют пожар на грузовом судне "Терский берег"
В Архангельске ликвидируют пожар на грузовом судне Терский берег - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Пожар вспыхнул в субботу в трюме стоящего у причала в Архангельске грузового судна "Терский берег", опасных грузов там нет, сообщило управление МЧС РФ по Архангельской области.
Как информирует ведомство, информация о пожаре поступила около 14.30 мск.
"По прибытию первых подразделений установлено, что происходит горение в трюме на нижней палубе судна. Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют", - говорится в сообщении.
В тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 45 специалистов.
"В настоящее время доступ кислорода к очагу пожара перекрыт, работает внутренняя система пожаротушения. В готовности к применению пенная атака", - заключают в региональном управлении МЧС.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что по факту возгорания судна организована проверка.
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ПроисшествияАрхангельскРоссияАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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