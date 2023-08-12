https://ria.ru/20230812/pozdravlenie-1889728874.html

Посольство в Абхазии передало ветерану ВОВ поздравление с юбилеем от Путина

Посольство в Абхазии передало ветерану ВОВ поздравление с юбилеем от Путина - РИА Новости, 12.08.2023

Посольство в Абхазии передало ветерану ВОВ поздравление с юбилеем от Путина

Представитель посольства РФ в Абхазии передал ветерану Великой Отечественной войны Елене Водзинской поздравительную телеграмму с юбилеем от российского лидера... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T17:46

2023-08-12T17:46

2023-08-12T17:46

владимир путин

абхазия

сухум

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СУХУМ, 12 авг – РИА Новости. Представитель посольства РФ в Абхазии передал ветерану Великой Отечественной войны Елене Водзинской поздравительную телеграмму с юбилеем от российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. Елене Водзинской в субботу исполнилось 95 лет. "Уважаемая Елена Тимофеевна! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. На Вашу долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но Вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Желаю Вам бодрости духа и всего наилучшего", - говорится в поздравительной телеграмме, которую зачитал представитель посольства.Вместе с российским дипломатом ветерана посетили представители Дома Москвы в Сухуме, Совета ветеранов Абхазии и российские соотечественники. Елене Водзинской передали подарки и цветы. В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

https://ria.ru/20220915/veteran-1817033592.html

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владимир путин, абхазия, сухум