Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Абхазии передало ветерану ВОВ поздравление с юбилеем от Путина - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/pozdravlenie-1889728874.html
Посольство в Абхазии передало ветерану ВОВ поздравление с юбилеем от Путина
Посольство в Абхазии передало ветерану ВОВ поздравление с юбилеем от Путина - РИА Новости, 12.08.2023
Посольство в Абхазии передало ветерану ВОВ поздравление с юбилеем от Путина
Представитель посольства РФ в Абхазии передал ветерану Великой Отечественной войны Елене Водзинской поздравительную телеграмму с юбилеем от российского лидера... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T17:46
2023-08-12T17:46
владимир путин
абхазия
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_8a4d1163f31043d8d5c578984d5ce399.jpg
СУХУМ, 12 авг – РИА Новости. Представитель посольства РФ в Абхазии передал ветерану Великой Отечественной войны Елене Водзинской поздравительную телеграмму с юбилеем от российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. Елене Водзинской в субботу исполнилось 95 лет. &quot;Уважаемая Елена Тимофеевна! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. На Вашу долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но Вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Желаю Вам бодрости духа и всего наилучшего&quot;, - говорится в поздравительной телеграмме, которую зачитал представитель посольства.Вместе с российским дипломатом ветерана посетили представители Дома Москвы в Сухуме, Совета ветеранов Абхазии и российские соотечественники. Елене Водзинской передали подарки и цветы. В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
https://ria.ru/20220915/veteran-1817033592.html
абхазия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_20:0:2457:1828_1920x0_80_0_0_9005b4f40d7851f6f23be095fbd99bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, абхазия, сухум
Владимир Путин, Абхазия, Сухум
Посольство в Абхазии передало ветерану ВОВ поздравление с юбилеем от Путина

Посольство в Абхазии передало ветерану ВОВ Водзинской поздравление от Путина

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 12 авг – РИА Новости. Представитель посольства РФ в Абхазии передал ветерану Великой Отечественной войны Елене Водзинской поздравительную телеграмму с юбилеем от российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Елене Водзинской в субботу исполнилось 95 лет.
«

"Уважаемая Елена Тимофеевна! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. На Вашу долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но Вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Желаю Вам бодрости духа и всего наилучшего", - говорится в поздравительной телеграмме, которую зачитал представитель посольства.

Вместе с российским дипломатом ветерана посетили представители Дома Москвы в Сухуме, Совета ветеранов Абхазии и российские соотечественники. Елене Водзинской передали подарки и цветы.
В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Мишустин поздравил со столетием ветерана ВОВ Александра Попова
15 сентября 2022, 16:28
 
Владимир ПутинАбхазияСухум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала