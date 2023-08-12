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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении в течение суток до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходную гаубицу " Гвоздика", а РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:08

2023-08-12T13:08

2023-08-12T13:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении в течение суток до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходную гаубицу " Гвоздика", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в субботу Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)