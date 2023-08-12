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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении в течение суток до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходную гаубицу " Гвоздика", а РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:08
2023-08-12T13:08
2023-08-12T13:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении в течение суток до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходную гаубицу " Гвоздика", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в субботу Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 35 военных на Херсонском направлении