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Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении

Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 12.08.2023

Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении

Российские войска на Южно-Донецком направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:04

2023-08-12T13:04

2023-08-12T13:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск "Восток" отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

донецкая народная республика

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Конашенков о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении Конашенков о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении 2023-08-12T13:04 true PT4M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика