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Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении
Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 12.08.2023
Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении
Российские войска на Южно-Донецком направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:04
2023-08-12T13:04
2023-08-12T13:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск "Восток" отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
донецкая народная республика
РИА Новости
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Конашенков о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Конашенков о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
2023-08-12T13:04
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки более 130 военных на Южно-Донецком направлении