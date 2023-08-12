https://ria.ru/20230812/poteri-1889692405.html
Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении
Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.08.2023
Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении отразили три атаки противника, Киев потерял более 40 военнослужащих, пять танков, две бронемашины и гаубицу,... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:02
2023-08-12T13:02
2023-08-12T13:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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безопасность
киев
запорожская область
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили три атаки противника, Киев потерял более 40 военнослужащих, пять танков, две бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражены три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".
https://ria.ru/20230812/poteri-1889693369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Киев, Запорожская область
Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении
ВС России отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении