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Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 12.08.2023 (обновлено: 13:13 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/poteri-1889692405.html
Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении
Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.08.2023
Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении отразили три атаки противника, Киев потерял более 40 военнослужащих, пять танков, две бронемашины и гаубицу,... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:02
2023-08-12T13:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
киев
запорожская область
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили три атаки противника, Киев потерял более 40 военнослужащих, пять танков, две бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражены три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".
https://ria.ru/20230812/poteri-1889693369.html
россия
киев
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Киев, Запорожская область
Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении

ВС России отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Южный сектор специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили три атаки противника, Киев потерял более 40 военнослужащих, пять танков, две бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражены три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьКиевЗапорожская область
 
 
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