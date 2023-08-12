https://ria.ru/20230812/poteri-1889692405.html

Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении

Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.08.2023

Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении

Российские войска на запорожском направлении отразили три атаки противника, Киев потерял более 40 военнослужащих, пять танков, две бронемашины и гаубицу,... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:02

2023-08-12T13:02

2023-08-12T13:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили три атаки противника, Киев потерял более 40 военнослужащих, пять танков, две бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражены три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".

https://ria.ru/20230812/poteri-1889693369.html

россия

киев

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, киев, запорожская область