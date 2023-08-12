https://ria.ru/20230812/pogoda-1889672362.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 12.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Преимущественно облачно, кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T09:32
2023-08-12T09:32
2023-08-12T09:32
москва
общество
погода
михаил леус
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Преимущественно облачно, кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что погоду в столице 12 августа будет формировать активный южный циклон, центр которого смещается с юга на север по западным областям нашей страны. "В Москве преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха составит плюс 23-25 градусов по Цельсию. В Подмосковье от 22 до 27 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. К вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20230812/zhara-1889665842.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода, михаил леус, московская область (подмосковье)
Москва, Общество, Погода, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается облачность, дожди и до 25 градусов
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Преимущественно облачно, кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что погоду в столице 12 августа будет формировать активный южный циклон, центр которого смещается с юга на север по западным областям нашей страны.
"В Москве преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха составит плюс 23-25 градусов по Цельсию. В Подмосковье
от 22 до 27 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. К вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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