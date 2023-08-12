https://ria.ru/20230812/pogoda-1889658977.html
Жителям Приморья прогнозируют дожди на выходных
Жителям Приморья прогнозируют дожди на выходных - РИА Новости, 12.08.2023
Жителям Приморья прогнозируют дожди на выходных
Тайфун "Ханун" в Приморье закончился, превратившись в тропическую депрессию, дожди сохранятся на выходных, но уже несильные, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T03:38
2023-08-12T03:38
2023-08-12T03:38
приморский край
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
примгидромет
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Тайфун "Ханун" в Приморье закончился, превратившись в тропическую депрессию, дожди сохранятся на выходных, но уже несильные, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Тайфун потерял свой статус и превратился в тропическую депрессию... Его энергия иссякла. В Приморском крае в выходные прогнозируются дожди, но уже не очень сильные. Ситуация улучшается", - сказал Вильфанд. Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. За ночь наибольший объем осадков выпал на западе региона. Днем в пятницу дожди в крае продолжились, по информации краевого министерства по делам ГО и ЧС, водой были отрезаны семь населенных пунктов, а переливы через дороги наблюдались в 11 муниципалитетах. В семи муниципалитетах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, образовавшегося под воздействием тайфуна "Ханун".
https://ria.ru/20230805/pogoda-1888303703.html
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приморский край, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, примгидромет, общество
Приморский край, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Примгидромет, Общество
Жителям Приморья прогнозируют дожди на выходных
Вильфанд: тайфун "Ханун" в Приморье прошел, но дожди на выходных сохранятся