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Турция продолжает переговоры по застрявшим в украинских портах судам
Турция продолжает переговоры по застрявшим в украинских портах судам - РИА Новости, 12.08.2023
Турция продолжает переговоры по застрявшим в украинских портах судам
Турция продолжает переговоры относительно эвакуации остающихся в украинских портах судов, сообщил в субботу министр обороны Яшар Гюлер в интервью телеканалу... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:33
2023-08-12T15:33
2023-08-12T15:48
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СТАМБУЛ, 12 авг – РИА Новости. Турция продолжает переговоры относительно эвакуации остающихся в украинских портах судов, сообщил в субботу министр обороны Яшар Гюлер в интервью телеканалу Ahaber, добавив, что речь идет о 12 судах и одном поврежденном судне с подъемным краном. "Шесть из них находятся в портах Николаев и Ольвия, подконтрольных Украине, на первом этапе мы будем эвакуировать их. Переговоры ведутся с обеими странами (с Украиной и РФ – ред.), обе стороны относятся серьезно, но гарантий не дают", - заявил министр. При этом, отметил Гюлер, имеется проблема с судами, оказавшимися в порту Херсона. "После взрыва на Каховской ГЭС порт заполнен деревьями и вещами, которые принесло водой. Необходимо очистить эти суда. Мы ожидаем самого подходящего момента для возвращения в Турцию этих судов", - сказал министр. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая сообщил о достижении договоренности об эвакуации турецких судов из украинских портов Николаев и Ольвия. Россия готова обеспечить безопасность турецких судов при эвакуации из портов Украины, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, суда не могут оттуда выйти по условиям безопасности: много заминированных участков, очень много опасных участков для проводки. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент России неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. По его словам, Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней.
https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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в мире, россия, турция, украина, сергей вершинин, реджеп тайип эрдоган, яшар гюлер, оон, зерновая сделка
В мире, Россия, Турция, Украина, Сергей Вершинин, Реджеп Тайип Эрдоган, Яшар Гюлер, ООН, Зерновая сделка
Турция продолжает переговоры по застрявшим в украинских портах судам
Гюлер: Турция продолжает переговоры по застрявшим в украинских портах судам