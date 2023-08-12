https://ria.ru/20230812/oruzhie-1889753817.html

В США пришли в восторг от российского оружия на Украине

В США пришли в восторг от российского оружия на Украине - РИА Новости, 12.08.2023

В США пришли в восторг от российского оружия на Украине

Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T22:16

2023-08-12T22:16

2023-08-12T22:40

специальная военная операция на украине

технологии

украина

су-57

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий, пишет журнал Military Watch."Истребитель Су-57 показал себя в воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем ПВО <…> Украины", — говорится в материале.По словам автора, главное преимущество Су-57 заключается в том, что он прошел гораздо более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем его китайские и американские аналоги.Кроме того, внедрение нового комплекса радиосвязи с искусственным интеллектом позволит улучшить передачу информации между истребителем и наземными системами, отмечается в статье.Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

https://ria.ru/20230812/naemniki-1889707081.html

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технологии, украина, су-57, россия