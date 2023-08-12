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В США пришли в восторг от российского оружия на Украине
В США пришли в восторг от российского оружия на Украине - РИА Новости, 12.08.2023
В США пришли в восторг от российского оружия на Украине
Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T22:16
2023-08-12T22:16
2023-08-12T22:40
специальная военная операция на украине
технологии
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су-57
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий, пишет журнал Military Watch."Истребитель Су-57 показал себя в воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем ПВО <…> Украины", — говорится в материале.По словам автора, главное преимущество Су-57 заключается в том, что он прошел гораздо более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем его китайские и американские аналоги.Кроме того, внедрение нового комплекса радиосвязи с искусственным интеллектом позволит улучшить передачу информации между истребителем и наземными системами, отмечается в статье.Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
https://ria.ru/20230812/naemniki-1889707081.html
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технологии, украина, су-57, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Су-57, Россия
В США пришли в восторг от российского оружия на Украине
MWM: российские Су-57 доказали свою эффективность на Украине
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий, пишет журнал Military Watch
.
«
"Истребитель Су-57 показал себя в воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем ПВО <…> Украины", — говорится в материале.
По словам автора, главное преимущество Су-57 заключается в том, что он прошел гораздо более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем его китайские и американские аналоги.
Кроме того, внедрение нового комплекса радиосвязи с искусственным интеллектом позволит улучшить передачу информации между истребителем и наземными системами, отмечается в статье.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
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