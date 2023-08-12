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В США пришли в восторг от российского оружия на Украине - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 12.08.2023 (обновлено: 22:40 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/oruzhie-1889753817.html
В США пришли в восторг от российского оружия на Украине
В США пришли в восторг от российского оружия на Украине - РИА Новости, 12.08.2023
В США пришли в восторг от российского оружия на Украине
Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T22:16
2023-08-12T22:40
специальная военная операция на украине
технологии
украина
су-57
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий, пишет журнал Military Watch."Истребитель Су-57 показал себя в воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем ПВО &lt;…&gt; Украины", — говорится в материале.По словам автора, главное преимущество Су-57 заключается в том, что он прошел гораздо более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем его китайские и американские аналоги.Кроме того, внедрение нового комплекса радиосвязи с искусственным интеллектом позволит улучшить передачу информации между истребителем и наземными системами, отмечается в статье.Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
https://ria.ru/20230812/naemniki-1889707081.html
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технологии, украина, су-57, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Су-57, Россия
В США пришли в восторг от российского оружия на Украине

MWM: российские Су-57 доказали свою эффективность на Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 . Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий, пишет журнал Military Watch.
«
"Истребитель Су-57 показал себя в воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем ПВО <…> Украины", — говорится в материале.
По словам автора, главное преимущество Су-57 заключается в том, что он прошел гораздо более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем его китайские и американские аналоги.
Кроме того, внедрение нового комплекса радиосвязи с искусственным интеллектом позволит улучшить передачу информации между истребителем и наземными системами, отмечается в статье.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
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