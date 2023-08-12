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В США назвали секретное оружие России на Украине
В США назвали секретное оружие России на Украине - РИА Новости, 13.08.2023
В США назвали секретное оружие России на Украине
Неспособность Владимира Зеленского должным образом управлять страной во время военного конфликта играет на руку России, заявил бывший американский разведчик... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-12T20:54
2023-08-12T20:54
2023-08-13T00:31
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
скотт риттер
владимир путин
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Неспособность Владимира Зеленского должным образом управлять страной во время военного конфликта играет на руку России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway."Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России", — отметил он.По мнению Риттера, бойцы ВСУ могут восстать против главы киевского режима и свергнуть его из-за отсутствия успехов на передовой. С ростом потерь в их рядах такой сценарий становится все более вероятным."На самом деле я переживаю за будущее Зеленского, поскольку, на мой взгляд, самый быстрый путь к прекращению конфликта — это сохранение Зеленского на его посту", — добавил экс-разведчик.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230812/vsu-1889744716.html
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В США назвали секретное оружие России на Украине
Экс-разведчик Риттер предрек риск свержения Зеленского ВСУ