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В США назвали секретное оружие России на Украине - РИА Новости, 13.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 12.08.2023 (обновлено: 00:31 13.08.2023)
https://ria.ru/20230812/oruzhie-1889748974.html
В США назвали секретное оружие России на Украине
В США назвали секретное оружие России на Украине - РИА Новости, 13.08.2023
В США назвали секретное оружие России на Украине
Неспособность Владимира Зеленского должным образом управлять страной во время военного конфликта играет на руку России, заявил бывший американский разведчик... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-12T20:54
2023-08-13T00:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
скотт риттер
владимир путин
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Неспособность Владимира Зеленского должным образом управлять страной во время военного конфликта играет на руку России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway."Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России", — отметил он.По мнению Риттера, бойцы ВСУ могут восстать против главы киевского режима и свергнуть его из-за отсутствия успехов на передовой. С ростом потерь в их рядах такой сценарий становится все более вероятным."На самом деле я переживаю за будущее Зеленского, поскольку, на мой взгляд, самый быстрый путь к прекращению конфликта — это сохранение Зеленского на его посту", — добавил экс-разведчик.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230812/vsu-1889744716.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США назвали секретное оружие России на Украине

Экс-разведчик Риттер предрек риск свержения Зеленского ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Неспособность Владимира Зеленского должным образом управлять страной во время военного конфликта играет на руку России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.
"Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России", — отметил он.
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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По мнению Риттера, бойцы ВСУ могут восстать против главы киевского режима и свергнуть его из-за отсутствия успехов на передовой. С ростом потерь в их рядах такой сценарий становится все более вероятным.
"На самом деле я переживаю за будущее Зеленского, поскольку, на мой взгляд, самый быстрый путь к прекращению конфликта — это сохранение Зеленского на его посту", — добавил экс-разведчик.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отметил Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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