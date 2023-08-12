https://ria.ru/20230812/omsk-1889723234.html

Хоценко с известными спортсменами и жителями Омска убрали набережную Иртыша

Хоценко с известными спортсменами и жителями Омска убрали набережную Иртыша - РИА Новости, 12.08.2023

Хоценко с известными спортсменами и жителями Омска убрали набережную Иртыша

Глава Омской области Виталий Хоценко вместе с титулованными спортсменами, членами регионального кабмина и омичами провели субботник на Иртышской набережной,... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T16:48

2023-08-12T16:48

2023-08-12T16:48

омская область

омск

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко вместе с титулованными спортсменами, членами регионального кабмина и омичами провели субботник на Иртышской набережной, рассказали в пресс-службе областного правительства. Инициатор акции "Особенности национальной уборки" - экологический Фонд "КОМПАС". Подобные субботники проходят в регионах России с апреля по октябрь. Акция подразумевает демонстрацию особенностей каждого региона, показывая традиции, уникальность, колорит и его особенности. В Омске участниками субботника стали хоккеисты "Авангарда". "Весь апрель и май команда правительства активно участвовала в субботниках — мы убирались во всех частях города и районах области. Практически каждую субботу больше 100 тысяч людей в городе и области выходили на уборку. Сегодняшняя акция не стала исключением - люди пришли семьями, к нам присоединились хоккеисты из "Авангарда". И это правильно. Только все вместе мы сделаем окружающее нас пространство красивым и ухоженным. Никакие министерства, администрации, региональные операторы за нас это не сделают", - подчеркнул Виталий Хоценко. Локацией для уборки стала река Иртыш. По итогам уборки удалось собрать более 5 тонн мусора. Для участников подготовили развлекательную программу - мастер-классы и конкурсы. В завершение акции хоккеисты "Авангарда" провели автограф-сессию.

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омск, омская область, виталий хоценко