Хоценко с известными спортсменами и жителями Омска убрали набережную Иртыша
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиУчастники экологической акции "Особенности национальной уборки" в Омске
ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко вместе с титулованными спортсменами, членами регионального кабмина и омичами провели субботник на Иртышской набережной, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Инициатор акции "Особенности национальной уборки" - экологический Фонд "КОМПАС". Подобные субботники проходят в регионах России с апреля по октябрь. Акция подразумевает демонстрацию особенностей каждого региона, показывая традиции, уникальность, колорит и его особенности. В Омске участниками субботника стали хоккеисты "Авангарда".
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"Весь апрель и май команда правительства активно участвовала в субботниках — мы убирались во всех частях города и районах области. Практически каждую субботу больше 100 тысяч людей в городе и области выходили на уборку. Сегодняшняя акция не стала исключением - люди пришли семьями, к нам присоединились хоккеисты из "Авангарда". И это правильно. Только все вместе мы сделаем окружающее нас пространство красивым и ухоженным. Никакие министерства, администрации, региональные операторы за нас это не сделают", - подчеркнул Виталий Хоценко.
Локацией для уборки стала река Иртыш. По итогам уборки удалось собрать более 5 тонн мусора. Для участников подготовили развлекательную программу - мастер-классы и конкурсы. В завершение акции хоккеисты "Авангарда" провели автограф-сессию.
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиУчастники экологической акции "Особенности национальной уборки" в Омске
Участники экологической акции "Особенности национальной уборки" в Омске