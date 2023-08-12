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Хоценко с известными спортсменами и жителями Омска убрали набережную Иртыша - РИА Новости, 12.08.2023
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Омская область
 
16:48 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/omsk-1889723234.html
Хоценко с известными спортсменами и жителями Омска убрали набережную Иртыша
Хоценко с известными спортсменами и жителями Омска убрали набережную Иртыша - РИА Новости, 12.08.2023
Хоценко с известными спортсменами и жителями Омска убрали набережную Иртыша
Глава Омской области Виталий Хоценко вместе с титулованными спортсменами, членами регионального кабмина и омичами провели субботник на Иртышской набережной,... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T16:48
2023-08-12T16:48
омская область
омск
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко вместе с титулованными спортсменами, членами регионального кабмина и омичами провели субботник на Иртышской набережной, рассказали в пресс-службе областного правительства. Инициатор акции "Особенности национальной уборки" - экологический Фонд "КОМПАС". Подобные субботники проходят в регионах России с апреля по октябрь. Акция подразумевает демонстрацию особенностей каждого региона, показывая традиции, уникальность, колорит и его особенности. В Омске участниками субботника стали хоккеисты "Авангарда". "Весь апрель и май команда правительства активно участвовала в субботниках — мы убирались во всех частях города и районах области. Практически каждую субботу больше 100 тысяч людей в городе и области выходили на уборку. Сегодняшняя акция не стала исключением - люди пришли семьями, к нам присоединились хоккеисты из "Авангарда". И это правильно. Только все вместе мы сделаем окружающее нас пространство красивым и ухоженным. Никакие министерства, администрации, региональные операторы за нас это не сделают", - подчеркнул Виталий Хоценко. Локацией для уборки стала река Иртыш. По итогам уборки удалось собрать более 5 тонн мусора. Для участников подготовили развлекательную программу - мастер-классы и конкурсы. В завершение акции хоккеисты "Авангарда" провели автограф-сессию.
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омск, омская область, виталий хоценко
Омская область , Омск, Омская область, Виталий Хоценко

Хоценко с известными спортсменами и жителями Омска убрали набережную Иртыша

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиУчастники экологической акции "Особенности национальной уборки" в Омске
Участники экологической акции Особенности национальной уборки в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко вместе с титулованными спортсменами, членами регионального кабмина и омичами провели субботник на Иртышской набережной, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Инициатор акции "Особенности национальной уборки" - экологический Фонд "КОМПАС". Подобные субботники проходят в регионах России с апреля по октябрь. Акция подразумевает демонстрацию особенностей каждого региона, показывая традиции, уникальность, колорит и его особенности. В Омске участниками субботника стали хоккеисты "Авангарда".
«
"Весь апрель и май команда правительства активно участвовала в субботниках — мы убирались во всех частях города и районах области. Практически каждую субботу больше 100 тысяч людей в городе и области выходили на уборку. Сегодняшняя акция не стала исключением - люди пришли семьями, к нам присоединились хоккеисты из "Авангарда". И это правильно. Только все вместе мы сделаем окружающее нас пространство красивым и ухоженным. Никакие министерства, администрации, региональные операторы за нас это не сделают", - подчеркнул Виталий Хоценко.
Локацией для уборки стала река Иртыш. По итогам уборки удалось собрать более 5 тонн мусора. Для участников подготовили развлекательную программу - мастер-классы и конкурсы. В завершение акции хоккеисты "Авангарда" провели автограф-сессию.
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиУчастники экологической акции "Особенности национальной уборки" в Омске
Участники экологической акции Особенности национальной уборки в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Участники экологической акции "Особенности национальной уборки" в Омске
 
Омская областьОмскОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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