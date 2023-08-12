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Украинские войска обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области
Украинские войска обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 12.08.2023
Украинские войска обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области
Ночью украинские войска обстреляли города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T10:12
2023-08-12T10:12
2023-08-12T10:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 авг - РИА Новости. Ночью украинские войска обстреляли города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 32 снаряда, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Раденск, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего за сутки, по его словам, украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра около 70 снарядов.
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области
ВСУ ночью выпустили 32 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области