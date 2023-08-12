https://ria.ru/20230812/nigeriya-1889735993.html

Минобороны Нигерии: в разных кругах готовят заговоры для свержения власти

Минобороны Нигерии: в разных кругах готовят заговоры для свержения власти - РИА Новости, 12.08.2023

Минобороны Нигерии: в разных кругах готовят заговоры для свержения власти

Высшее военное командование Нигерии заявляет, что используются заговоры для подстрекательства военных с целью свержения правительство президента Болы Тинубу,... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T18:47

2023-08-12T18:47

2023-08-12T19:22

в мире

нигерия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Высшее военное командование Нигерии заявляет, что используются заговоры для подстрекательства военных с целью свержения правительство президента Болы Тинубу, рассказал местному изданию Daily Trust глава министерства обороны страны Тукур Гусау. "В разных кругах существуют заговоры с целью подстрекать сотрудников вооруженных сил Нигерии к свержению нынешней демократической власти, возглавляемой президентом Болой Тинубу... Однако эти попытки заговоров не смогут реализоваться, так как у военных все хорошо", - рассказал газете Гусау в заявлении, направленном изданию в субботу. Как отмечает Daily Trust со ссылкой на сообщение, Гусау также опроверг заявления о том, что о нигерийских военных не заботятся должным образом. "Штаб обороны не одобряет распространяемый в интернете отчет о проблемах благосостояния в вооруженных силах Нигерии. Мы хотим недвусмысленно заявить, что военные... не будут участвовать ни в каких действиях, направленных на саботаж... демократии в нашей стране", - цитирует газета заявление Гусау. В сообщении глава минобороны также подчеркнул, что военные продолжат нести службу при подчинении нынешнему президенту Нигерии Боле Тинубу.

https://ria.ru/20230812/gaz-1889685528.html

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в мире, нигерия