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Минобороны Нигерии: в разных кругах готовят заговоры для свержения власти - РИА Новости, 12.08.2023
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18:47 12.08.2023 (обновлено: 19:22 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/nigeriya-1889735993.html
Минобороны Нигерии: в разных кругах готовят заговоры для свержения власти
Минобороны Нигерии: в разных кругах готовят заговоры для свержения власти - РИА Новости, 12.08.2023
Минобороны Нигерии: в разных кругах готовят заговоры для свержения власти
Высшее военное командование Нигерии заявляет, что используются заговоры для подстрекательства военных с целью свержения правительство президента Болы Тинубу,... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T18:47
2023-08-12T19:22
в мире
нигерия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Высшее военное командование Нигерии заявляет, что используются заговоры для подстрекательства военных с целью свержения правительство президента Болы Тинубу, рассказал местному изданию Daily Trust глава министерства обороны страны Тукур Гусау. "В разных кругах существуют заговоры с целью подстрекать сотрудников вооруженных сил Нигерии к свержению нынешней демократической власти, возглавляемой президентом Болой Тинубу... Однако эти попытки заговоров не смогут реализоваться, так как у военных все хорошо", - рассказал газете Гусау в заявлении, направленном изданию в субботу. Как отмечает Daily Trust со ссылкой на сообщение, Гусау также опроверг заявления о том, что о нигерийских военных не заботятся должным образом. "Штаб обороны не одобряет распространяемый в интернете отчет о проблемах благосостояния в вооруженных силах Нигерии. Мы хотим недвусмысленно заявить, что военные... не будут участвовать ни в каких действиях, направленных на саботаж... демократии в нашей стране", - цитирует газета заявление Гусау. В сообщении глава минобороны также подчеркнул, что военные продолжат нести службу при подчинении нынешнему президенту Нигерии Боле Тинубу.
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в мире, нигерия
В мире, Нигерия
Минобороны Нигерии: в разных кругах готовят заговоры для свержения власти

Глава Минобороны Нигерии: в разных кругах готовят заговоры для свержения власти

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВооружённые силы Нигерии
Вооружённые силы Нигерии - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вооружённые силы Нигерии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Высшее военное командование Нигерии заявляет, что используются заговоры для подстрекательства военных с целью свержения правительство президента Болы Тинубу, рассказал местному изданию Daily Trust глава министерства обороны страны Тукур Гусау.
"В разных кругах существуют заговоры с целью подстрекать сотрудников вооруженных сил Нигерии к свержению нынешней демократической власти, возглавляемой президентом Болой Тинубу... Однако эти попытки заговоров не смогут реализоваться, так как у военных все хорошо", - рассказал газете Гусау в заявлении, направленном изданию в субботу.
Как отмечает Daily Trust со ссылкой на сообщение, Гусау также опроверг заявления о том, что о нигерийских военных не заботятся должным образом.
"Штаб обороны не одобряет распространяемый в интернете отчет о проблемах благосостояния в вооруженных силах Нигерии. Мы хотим недвусмысленно заявить, что военные... не будут участвовать ни в каких действиях, направленных на саботаж... демократии в нашей стране", - цитирует газета заявление Гусау.
В сообщении глава минобороны также подчеркнул, что военные продолжат нести службу при подчинении нынешнему президенту Нигерии Боле Тинубу.
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