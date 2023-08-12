https://ria.ru/20230812/niger-1889746815.html

СМИ: ЭКОВАС отправит группу в Нигер для переговоров с лидерами мятежников

СМИ: ЭКОВАС отправит группу в Нигер для переговоров с лидерами мятежников - РИА Новости, 12.08.2023

СМИ: ЭКОВАС отправит группу в Нигер для переговоров с лидерами мятежников

Парламент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерен отправить в Нигер группу для переговоров с лидерами мятежников, сместивших президента РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T20:28

2023-08-12T20:28

2023-08-12T23:37

в мире

нигер

абуджа

кот-д'ивуар

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Парламент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерен отправить в Нигер группу для переговоров с лидерами мятежников, сместивших президента страны Мохамеда Базума, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя органа."Парламент ЭКОВАС намерен направить в Нигер комитет для встречи с лидерами переворота", - говорится в сообщении.В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

абуджа

кот-д'ивуар

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в мире, нигер, абуджа, кот-д'ивуар, мохамед базум, переворот в нигере — 2023