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СМИ: ЭКОВАС отправит группу в Нигер для переговоров с лидерами мятежников
СМИ: ЭКОВАС отправит группу в Нигер для переговоров с лидерами мятежников - РИА Новости, 12.08.2023
СМИ: ЭКОВАС отправит группу в Нигер для переговоров с лидерами мятежников
Парламент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерен отправить в Нигер группу для переговоров с лидерами мятежников, сместивших президента РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T20:28
2023-08-12T20:28
2023-08-12T23:37
в мире
нигер
абуджа
кот-д'ивуар
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Парламент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерен отправить в Нигер группу для переговоров с лидерами мятежников, сместивших президента страны Мохамеда Базума, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя органа."Парламент ЭКОВАС намерен направить в Нигер комитет для встречи с лидерами переворота", - говорится в сообщении.В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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в мире, нигер, абуджа, кот-д'ивуар, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Абуджа, Кот-д'Ивуар, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: ЭКОВАС отправит группу в Нигер для переговоров с лидерами мятежников
Рейтер: ЭКОВАС отправит группу в Нигер для переговоров с лидерами мятежников