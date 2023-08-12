Прорвавшая дамбу вода в реке в Уссурийске спадает
Прорвавшая дамбу вода в реке Раздольная в Уссурийске начала спадать
Наводнение в Уссурийске. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Уровень воды в реке Раздольная, затопившей Уссурийск в Приморском крае и прорвавшей дамбу, начал спадать, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе города.
Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка.
Большую часть спасательных сил сосредоточили в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется "тяжелая обстановка". Российский Красный Крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщали РИА Новости в Российском Красном Кресте. В субботу в администрации Уссурийского городского округа заявили, что уровень воды в реке Раздольная, прорвавшей дамбу, поднялся до рекордно высокой отметки в 10,85 метра.
"Да, (вода начинает спадать - ред.). Понемножечку, по сантиметру", - сообщил собеседник агентства.
Утром в субботу в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе отрезаны 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 участков автодорог. По информации, предоставленной пресс-службой министерства, режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной Единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.