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Российский красный крест поможет пострадавшим от наводнения в Уссурийске

Российский красный крест поможет пострадавшим от наводнения в Уссурийске - РИА Новости, 12.08.2023

Российский красный крест поможет пострадавшим от наводнения в Уссурийске

Российский красный крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья,... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T15:40

2023-08-12T15:40

2023-08-12T15:40

российский красный крест

приморский край

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Российский красный крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщили РИА Новости в РКК. Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. "Планируется, что на следующей неделе отправим туда 600 наборов постельного белья, 600 гигиенических и 600 продуктовых наборов. Цифры неточные, только планируем. Но помощь точно будем оказывать", - заявили в РКК. Утром в субботу в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе отрезаны 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 участков автодорог. По информации, предоставленной пресс-службой министерства, режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной Единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.

https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889707561.html

приморский край

уссурийск

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российский красный крест, приморский край, уссурийск, происшествия