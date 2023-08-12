Рейтинг@Mail.ru
Российский красный крест поможет пострадавшим от наводнения в Уссурийске - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/navodnenie-1889711645.html
Российский красный крест поможет пострадавшим от наводнения в Уссурийске
Российский красный крест поможет пострадавшим от наводнения в Уссурийске - РИА Новости, 12.08.2023
Российский красный крест поможет пострадавшим от наводнения в Уссурийске
Российский красный крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья,... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:40
2023-08-12T15:40
российский красный крест
приморский край
уссурийск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889691362_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_b3e80e17dc5cfa3288f8cb8a026556ef.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Российский красный крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщили РИА Новости в РКК. Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. "Планируется, что на следующей неделе отправим туда 600 наборов постельного белья, 600 гигиенических и 600 продуктовых наборов. Цифры неточные, только планируем. Но помощь точно будем оказывать", - заявили в РКК. Утром в субботу в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе отрезаны 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 участков автодорог. По информации, предоставленной пресс-службой министерства, режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной Единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889707561.html
приморский край
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889691362_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c460f72a51f1afbd2bd7ffe3ecf84dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский красный крест, приморский край, уссурийск, происшествия
Российский Красный Крест, Приморский край, Уссурийск, Происшествия
Российский красный крест поможет пострадавшим от наводнения в Уссурийске

Российский красный крест передаст гумпомощь для пострадавших в Уссурийске

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПодтопления из-за дождей в Уссурийске
Подтопления из-за дождей в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Подтопления из-за дождей в Уссурийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Российский красный крест направит пострадавшим от наводнения в Уссурийске около 600 продуктовых и гигиенических наборов и столько же наборов постельного белья, сообщили РИА Новости в РКК.
Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки.
«
"Планируется, что на следующей неделе отправим туда 600 наборов постельного белья, 600 гигиенических и 600 продуктовых наборов. Цифры неточные, только планируем. Но помощь точно будем оказывать", - заявили в РКК.
Утром в субботу в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе отрезаны 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 участков автодорог. По информации, предоставленной пресс-службой министерства, режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной Единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Из подтопленных паводком районов Приморья эвакуировали более 600 человек
14:58
 
Российский Красный КрестПриморский крайУссурийскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала