https://ria.ru/20230812/naemniki-1889707081.html
СМИ: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
СМИ: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием - РИА Новости, 12.08.2023
СМИ: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
Россия применила уникальные реактивные системы залпового огня "Торнадо" против иностранных наемников в зоне спецоперации, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T14:55
2023-08-12T14:55
2023-08-12T16:12
специальная военная операция на украине
технологии
россия
вооруженные силы украины
вадим астафьев
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия применила уникальные реактивные системы залпового огня "Торнадо" против иностранных наемников в зоне спецоперации, пишет журнал Military Watch.В субботу начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев заявил, что российские военнослужащие поразили пункт управления наемников, воюющих на стороне ВСУ."Российская армия задействовала реактивные системы "Торнадо" для нанесения мощных ударов по позициям иностранных военных в районе Николаевки", — говорится в статье.По словам автора, главное преимущество этого оружия — большой радиус поражения и возможность применения гораздо более точных ракет.Кроме того, эти системы активно производились в больших количествах в течение последнего десятилетия, резюмировалось в материале.Как заявляли в Минобороны России, управляемые реактивные снаряды РСЗО "Торнадо-С" используют для поражения украинских военных объектов в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20230812/tekhnika-1889660042.html
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технологии, россия, вооруженные силы украины, вадим астафьев
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Вадим Астафьев
СМИ: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
MWM: Россия нанесла мощные удары по позициям наемников ВСУ у Николаевки