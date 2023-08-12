https://ria.ru/20230812/naemniki-1889707081.html

СМИ: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием

СМИ: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием - РИА Новости, 12.08.2023

СМИ: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием

Россия применила уникальные реактивные системы залпового огня "Торнадо" против иностранных наемников в зоне спецоперации, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T14:55

2023-08-12T14:55

2023-08-12T16:12

специальная военная операция на украине

технологии

россия

вооруженные силы украины

вадим астафьев

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия применила уникальные реактивные системы залпового огня "Торнадо" против иностранных наемников в зоне спецоперации, пишет журнал Military Watch.В субботу начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев заявил, что российские военнослужащие поразили пункт управления наемников, воюющих на стороне ВСУ."Российская армия задействовала реактивные системы "Торнадо" для нанесения мощных ударов по позициям иностранных военных в районе Николаевки", — говорится в статье.По словам автора, главное преимущество этого оружия — большой радиус поражения и возможность применения гораздо более точных ракет.Кроме того, эти системы активно производились в больших количествах в течение последнего десятилетия, резюмировалось в материале.Как заявляли в Минобороны России, управляемые реактивные снаряды РСЗО "Торнадо-С" используют для поражения украинских военных объектов в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20230812/tekhnika-1889660042.html

https://ria.ru/20230811/vsu-1889631122.html

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технологии, россия, вооруженные силы украины, вадим астафьев