https://ria.ru/20230812/most-1889751092.html

Спецоперация, 12 августа: Киев попытался атаковать Крымский мост

Спецоперация, 12 августа: Киев попытался атаковать Крымский мост - РИА Новости, 12.08.2023

Спецоперация, 12 августа: Киев попытался атаковать Крымский мост

О попытках Киева атаковать Крымский мост, ходе спецоперации и ситуации в Донецке — в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T21:32

2023-08-12T21:32

2023-08-12T23:14

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

крымский мост

мария захарова

денис пушилин

вооруженные силы рф

сша

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. О попытках Киева атаковать Крымский мост, ходе спецоперации и ситуации в Донецке — в материале РИА Новости.Новая атака на Крымский мостКиевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет, заявили в Министерстве обороны России.Позднее в военном ведомстве сообщили, что система ПВО сбила вторую такую же украинскую ракету, летевшую в сторону Крымского моста. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва решительно осуждает и не оставит без ответа новую попытку Украины атаковать мост, который является гражданским объектом.По ее словам, таким образом ВСУ пытаются отыграться на мирных жителях за неудачи на линии боевого соприкосновения. Ход операции Атаки и обстрелы Киева В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на объекты в Крыму с помощью 20 беспилотников, заявили в Минобороны России.Кроме того, система ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в ведомстве.В Донецке один мирный житель погиб, еще шесть человек в Донецке, Макеевке и Светлодарске пострадали при обстрелах ВСУ кассетными снарядами, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html

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украина, вооруженные силы украины, крымский мост, мария захарова, денис пушилин, вооруженные силы рф, сша