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Спецоперация, 12 августа: Киев попытался атаковать Крымский мост - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 12.08.2023 (обновлено: 23:14 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/most-1889751092.html
Спецоперация, 12 августа: Киев попытался атаковать Крымский мост
Спецоперация, 12 августа: Киев попытался атаковать Крымский мост - РИА Новости, 12.08.2023
Спецоперация, 12 августа: Киев попытался атаковать Крымский мост
О попытках Киева атаковать Крымский мост, ходе спецоперации и ситуации в Донецке — в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T21:32
2023-08-12T23:14
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
крымский мост
мария захарова
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. О попытках Киева атаковать Крымский мост, ходе спецоперации и ситуации в Донецке — в материале РИА Новости.Новая атака на Крымский мостКиевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет, заявили в Министерстве обороны России.Позднее в военном ведомстве сообщили, что система ПВО сбила вторую такую же украинскую ракету, летевшую в сторону Крымского моста. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва решительно осуждает и не оставит без ответа новую попытку Украины атаковать мост, который является гражданским объектом.По ее словам, таким образом ВСУ пытаются отыграться на мирных жителях за неудачи на линии боевого соприкосновения. Ход операции Атаки и обстрелы Киева В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на объекты в Крыму с помощью 20 беспилотников, заявили в Минобороны России.Кроме того, система ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в ведомстве.В Донецке один мирный житель погиб, еще шесть человек в Донецке, Макеевке и Светлодарске пострадали при обстрелах ВСУ кассетными снарядами, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
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украина, вооруженные силы украины, крымский мост, мария захарова, денис пушилин, вооруженные силы рф, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Крымский мост, Мария Захарова, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, США
Спецоперация, 12 августа: Киев попытался атаковать Крымский мост

Киев попытался атаковать Крымский мост двумя переделанными ракетами С-200

© фото очевидцаДымовая завеса над Крымским мостом
Дымовая завеса над Крымским мостом
© фото очевидца
Дымовая завеса над Крымским мостом
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. О попытках Киева атаковать Крымский мост, ходе спецоперации и ситуации в Донецке — в материале РИА Новости.

Новая атака на Крымский мост

Киевский режим попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет, заявили в Министерстве обороны России.
Позднее в военном ведомстве сообщили, что система ПВО сбила вторую такую же украинскую ракету, летевшую в сторону Крымского моста.
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21 июля, 08:00
Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва решительно осуждает и не оставит без ответа новую попытку Украины атаковать мост, который является гражданским объектом.
По ее словам, таким образом ВСУ пытаются отыграться на мирных жителях за неудачи на линии боевого соприкосновения.

Ход операции

  • На Купянском направлении российские военные взяли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский;
  • Российские войска нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по военному аэродрому в Ивано-Франковской области;
  • На Донецком направлении российские военнослужащие отразили семь атак украинской армии, ликвидированы более 110 солдат противника;
  • В Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения украинских военных;
  • На Южнодонецком направлении российские подразделения отразили две атаки противника, ВСУ потеряли более 130 солдат;
  • На Краснолиманском направлении отражены три атаки украинских войск, потери противника составили до 90 солдат;
  • На Херсонском направлении российская армия уничтожила до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36;
  • На Запорожском направлении отражены три атаки войск противника, ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, пять танков, две бронемашины и гаубицу.
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Атаки и обстрелы Киева

В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на объекты в Крыму с помощью 20 беспилотников, заявили в Минобороны России.
Кроме того, система ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в ведомстве.
В Донецке один мирный житель погиб, еще шесть человек в Донецке, Макеевке и Светлодарске пострадали при обстрелах ВСУ кассетными снарядами, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныКрымский мостМария ЗахароваДенис ПушилинВооруженные силы РФСША
 
 
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