https://ria.ru/20230812/most-1889719384.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 12.08.2023
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T16:13
2023-08-12T16:13
2023-08-12T16:30
крымский мост
россия
республика крым
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался вновь атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто. Позднее в Минобороны РФ сообщили о второй ракете, сбитой российской ПВО."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230730/bezopasnost-1887138400.html
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крымский мост, россия, республика крым
Крымский мост, Россия, Республика Крым
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале
об оперативной обстановке на мосту.
В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался вновь атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто. Позднее в Минобороны РФ сообщили о второй ракете, сбитой российской ПВО.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
Путин получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста