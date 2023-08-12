https://ria.ru/20230812/moskva-1890023183.html

Порядка 290 единиц техники горслужб дежурят в Москве из-за непогоды

Порядка 290 единиц техники горслужб дежурят в Москве из-за непогоды - РИА Новости, 14.08.2023

Порядка 290 единиц техники горслужб дежурят в Москве из-за непогоды

Порядка 290 единиц техники "Мосводостока" и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-12T16:16

2023-08-12T16:16

2023-08-14T17:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники "Мосводостока" и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Триста бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" дежурят на улицах города. По прогнозам синоптиков, дождь, местами сильный, сохранится до утра 13 августа. Наиболее интенсивными осадки будут сегодня до 18.00", — сказано в сообщении. Отмечается, что согласно прогнозам синоптиков, всего может выпасть до четверти месячной нормы осадков. О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы.

https://ria.ru/20230809/teploseti-1889135305.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток, городское хозяйство москвы