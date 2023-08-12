https://ria.ru/20230812/moskva-1890023183.html
Порядка 290 единиц техники горслужб дежурят в Москве из-за непогоды
Порядка 290 единиц техники горслужб дежурят в Москве из-за непогоды - РИА Новости, 14.08.2023
Порядка 290 единиц техники горслужб дежурят в Москве из-за непогоды
Порядка 290 единиц техники "Мосводостока" и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-12T16:16
2023-08-12T16:16
2023-08-14T17:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники "Мосводостока" и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Триста бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" дежурят на улицах города. По прогнозам синоптиков, дождь, местами сильный, сохранится до утра 13 августа. Наиболее интенсивными осадки будут сегодня до 18.00", — сказано в сообщении. Отмечается, что согласно прогнозам синоптиков, всего может выпасть до четверти месячной нормы осадков. О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы.
https://ria.ru/20230809/teploseti-1889135305.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы