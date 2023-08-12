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Порядка 290 единиц техники горслужб дежурят в Москве из-за непогоды - РИА Новости, 14.08.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:16 12.08.2023 (обновлено: 17:21 14.08.2023)
https://ria.ru/20230812/moskva-1890023183.html
Порядка 290 единиц техники горслужб дежурят в Москве из-за непогоды
Порядка 290 единиц техники горслужб дежурят в Москве из-за непогоды - РИА Новости, 14.08.2023
Порядка 290 единиц техники горслужб дежурят в Москве из-за непогоды
Порядка 290 единиц техники "Мосводостока" и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-12T16:16
2023-08-14T17:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники "Мосводостока" и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Триста бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" дежурят на улицах города. По прогнозам синоптиков, дождь, местами сильный, сохранится до утра 13 августа. Наиболее интенсивными осадки будут сегодня до 18.00", — сказано в сообщении. Отмечается, что согласно прогнозам синоптиков, всего может выпасть до четверти месячной нормы осадков. О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы.
https://ria.ru/20230809/teploseti-1889135305.html
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы

Порядка 290 единиц техники горслужб дежурят в Москве из-за непогоды

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСотрудник ГУП "Мосводосток" осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя
Сотрудник ГУП Мосводосток осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГУП "Мосводосток" осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники "Мосводостока" и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Триста бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" дежурят на улицах города. По прогнозам синоптиков, дождь, местами сильный, сохранится до утра 13 августа. Наиболее интенсивными осадки будут сегодня до 18.00", — сказано в сообщении.
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Отмечается, что согласно прогнозам синоптиков, всего может выпасть до четверти месячной нормы осадков.
О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводостокГородское хозяйство Москвы
 
 
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