https://ria.ru/20230812/molodezh-1889500927.html

Международный день молодежи

Международный день молодежи - РИА Новости, 12.08.2023

Международный день молодежи

Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T03:09

2023-08-12T03:09

2023-08-12T03:09

справки

в мире

международный день молодежи

россия

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Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по рекомендации Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне (Португалия) 8-12 августа 1998 года.День проходит в поддержку Всемирной программы, которая играет ключевую роль в развитии молодежи. Мероприятие также призвано отметить роль молодежи как одного из ключевых факторов обеспечения успеха усилий по поддержанию мира и безопасности. Общепризнанного международного определения возрастной группы молодежи не существует. Для статистических целей ООН определяет "молодежь" как лиц в возрасте от 15 до 24 лет. Это определение появилось в контексте подготовки к Международному году молодежи (1985) и было одобрено Генассамблеей ООН в ее резолюции 36/28 (1981).По оценкам ООН, в настоящее время в мире насчитывается 1,2 миллиарда молодых людей (15-24 лет), что составляет 16% мирового населения. К 2030 году – сроку достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР), принятых Генассамблеей ООН в 2015 году, – численность молодежи увеличится на 7% и достигнет почти 1,3 миллиарда человек.В ООН отмечают, что молодежь может играть важную роль в области развития, если ей будут предоставлены знания и возможности, необходимые для реализации ее потенциала. В 2023 году тема Международного дня молодежи – "Зеленые навыки для молодежи: на пути к устойчивому миру". Сегодня мир находится на этапе экологического перехода. Переход к экологически устойчивому и климатически благоприятному миру имеет решающее значение не только для преодоления глобального климатического кризиса, но и для достижения целей в области устойчивого развития.Успешный переход к зеленому миру будет зависеть от развития зеленых навыков у населения. "Зеленые" навыки – это знания, способности, ценности и установки, необходимые для жизни в устойчивом и ресурсосберегающем обществе, его развития и поддержки. К ним относятся технические знания и навыки, позволяющие эффективно использовать зеленые технологии и процессы в профессиональной деятельности, а также универсальные навыки, опирающиеся на целый ряд знаний, ценностей и установок, способствующих принятию экологически устойчивых решений на работе и в жизни. Иногда используются другие термины, такие как "навыки для будущего" и "навыки для зеленых рабочих мест". Хотя "зеленые" навыки актуальны для людей любого возраста, их значение возрастает для молодежи, которые будут вносить свой вклад в зеленый переход в течение более длительного времени. В России, согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" (2020), молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. По данным Росстата на 1 января 2022 года (без учета переписи населения 2021 года), численность россиян в возрасте от 14 до 35 лет составила 38,321 миллиона человек. В последние годы в России уделяется большое внимание вопросам жизни молодежи.Реализуются положения "Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года", утвержденные правительством РФ в 2014 году. Документ предусматривает создание условий по повышению качества подготовки молодых специалистов, самореализации молодежи, вовлечению ее в творческую, предпринимательскую, волонтерскую деятельность, приобщению к здоровому образу жизни и пр. В 2021 году правительством РФ принята "Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года". Документом предусмотрены 32 мероприятия. Ежегодно проходят молодежные форумы "Территория смыслов", "Бирюса", "Таврида", "Истоки", "Машук" др. Проводятся конкурсы, олимпиады, образовательные марафоны и другие мероприятия. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, международный день молодежи, россия