https://ria.ru/20230812/miny-1889744284.html

Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО искали и уничтожали морские мины

Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО искали и уничтожали морские мины - РИА Новости, 12.08.2023

Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО искали и уничтожали морские мины

Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО на этой неделе занимались поиском и уничтожением морских мин в Нарвском заливе Балтийского моря, сообщила в субботу... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T19:55

2023-08-12T19:55

2023-08-12T19:55

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эстония

балтийское море

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 авг - РИА Новости. Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО на этой неделе занимались поиском и уничтожением морских мин в Нарвском заливе Балтийского моря, сообщила в субботу пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии. "Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО из Латвии, Литвы, Германии и США на этой неделе занимались поиском и уничтожением морских мин времен Первой и Второй мировых войн в Нарвском заливе Балтийского моря у побережья поселка Тойла в рамках операции 3B Divex", - говорится в сообщении. Местом проведения операции был выбран поселок Тойла, поскольку в десятке километров от берега на дне моря были обнаружены останки затонувших военных кораблей и морские мины. "Транспортировка и уничтожение взрывчатых веществ является трудной задачей и для нас это хороший опыт. Поиск мин среди останков кораблей и их подъем со дна моря делают операцию очень сложной и трудоемкой", - приводит пресс-служба слова командира водолазной группы ВМС Эстонии старшего лейтенанта Прийта Каасикмяэ. 3B Divex — ежегодная водолазная операция по поиску и уничтожению взрывных устройств в водах Балтийского моря. Операция проводится поочередно Эстонией, Латвией и Литвой. По данным ВМС Эстонии, во время Первой и Второй мировых войн в Балтийском море было заложено порядка 150 тысяч мин, в том числе около 80 тысяч — в Финском заливе.

https://ria.ru/20230712/estoniya-1883844796.html

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в мире, эстония, балтийское море, нато, латвия