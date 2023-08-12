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Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО искали и уничтожали морские мины - РИА Новости, 12.08.2023
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19:55 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/miny-1889744284.html
Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО искали и уничтожали морские мины
Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО искали и уничтожали морские мины - РИА Новости, 12.08.2023
Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО искали и уничтожали морские мины
Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО на этой неделе занимались поиском и уничтожением морских мин в Нарвском заливе Балтийского моря, сообщила в субботу... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T19:55
2023-08-12T19:55
в мире
эстония
балтийское море
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 авг - РИА Новости. Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО на этой неделе занимались поиском и уничтожением морских мин в Нарвском заливе Балтийского моря, сообщила в субботу пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии. "Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО из Латвии, Литвы, Германии и США на этой неделе занимались поиском и уничтожением морских мин времен Первой и Второй мировых войн в Нарвском заливе Балтийского моря у побережья поселка Тойла в рамках операции 3B Divex", - говорится в сообщении. Местом проведения операции был выбран поселок Тойла, поскольку в десятке километров от берега на дне моря были обнаружены останки затонувших военных кораблей и морские мины. "Транспортировка и уничтожение взрывчатых веществ является трудной задачей и для нас это хороший опыт. Поиск мин среди останков кораблей и их подъем со дна моря делают операцию очень сложной и трудоемкой", - приводит пресс-служба слова командира водолазной группы ВМС Эстонии старшего лейтенанта Прийта Каасикмяэ. 3B Divex — ежегодная водолазная операция по поиску и уничтожению взрывных устройств в водах Балтийского моря. Операция проводится поочередно Эстонией, Латвией и Литвой. По данным ВМС Эстонии, во время Первой и Второй мировых войн в Балтийском море было заложено порядка 150 тысяч мин, в том числе около 80 тысяч — в Финском заливе.
https://ria.ru/20230712/estoniya-1883844796.html
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в мире, эстония, балтийское море, нато, латвия
В мире, Эстония, Балтийское море, НАТО, Латвия
Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО искали и уничтожали морские мины

Водолазы ВМС Эстонии и союзников уничтожали морские мины в Нарвском заливе

© Depositphotos.com / agiampiccoloВодолаз
Водолаз - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Depositphotos.com / agiampiccolo
Водолаз. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 авг - РИА Новости. Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО на этой неделе занимались поиском и уничтожением морских мин в Нарвском заливе Балтийского моря, сообщила в субботу пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.
«
"Водолазы ВМС Эстонии и союзников по НАТО из Латвии, Литвы, Германии и США на этой неделе занимались поиском и уничтожением морских мин времен Первой и Второй мировых войн в Нарвском заливе Балтийского моря у побережья поселка Тойла в рамках операции 3B Divex", - говорится в сообщении.
Местом проведения операции был выбран поселок Тойла, поскольку в десятке километров от берега на дне моря были обнаружены останки затонувших военных кораблей и морские мины.
"Транспортировка и уничтожение взрывчатых веществ является трудной задачей и для нас это хороший опыт. Поиск мин среди останков кораблей и их подъем со дна моря делают операцию очень сложной и трудоемкой", - приводит пресс-служба слова командира водолазной группы ВМС Эстонии старшего лейтенанта Прийта Каасикмяэ.
3B Divex — ежегодная водолазная операция по поиску и уничтожению взрывных устройств в водах Балтийского моря. Операция проводится поочередно Эстонией, Латвией и Литвой.
По данным ВМС Эстонии, во время Первой и Второй мировых войн в Балтийском море было заложено порядка 150 тысяч мин, в том числе около 80 тысяч — в Финском заливе.
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