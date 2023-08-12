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Армия Ливана задержала группу мигрантов, пытавшихся проплыть в Европу - РИА Новости, 12.08.2023
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15:24 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/livan-1889709467.html
Армия Ливана задержала группу мигрантов, пытавшихся проплыть в Европу
Армия Ливана задержала группу мигрантов, пытавшихся проплыть в Европу - РИА Новости, 12.08.2023
Армия Ливана задержала группу мигрантов, пытавшихся проплыть в Европу
Армия Ливана задержала 130 сирийских мигрантов и еще пятерых ливанцев, пытавшихся незаконно пересечь море в направлении неназванной европейской страны, сообщили РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:24
2023-08-12T15:24
в мире
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Армия Ливана задержала 130 сирийских мигрантов и еще пятерых ливанцев, пытавшихся незаконно пересечь море в направлении неназванной европейской страны, сообщили ливанские вооруженные силы. "Патруль разведывательного управления при поддержке армейского подразделения в населенном пункте Шейх Зинад-Аккар арестовал 130 сирийцев и 4 граждан за попытку незаконного перехода через море в сторону одной из европейских стран", - говорится в сообщении. Отмечается, что также был задержан инициатор незаконной акции, имеющий ливанское гражданство. В настоящий момент ведется расследование. В начале июня ливанская армия сообщала о проведении спасательной операции при поддержке Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ), в результате которой были спасены 232 нелегальных мигранта с затонувшего судна у берегов города Саальта. Согласно коммюнике, в ходе спасательной операции военнослужащие достали из воды тела двоих погибших.
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в мире, ливан, европа, оон
В мире, Ливан, Европа, ООН
Армия Ливана задержала группу мигрантов, пытавшихся проплыть в Европу

ВС Ливана задержали 135 человек, пытавшихся пересечь море в направлении Европы

© AP Photo / Bilal HusseinСолдаты ливанской армии
Солдаты ливанской армии - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Bilal Hussein
Солдаты ливанской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Армия Ливана задержала 130 сирийских мигрантов и еще пятерых ливанцев, пытавшихся незаконно пересечь море в направлении неназванной европейской страны, сообщили ливанские вооруженные силы.
"Патруль разведывательного управления при поддержке армейского подразделения в населенном пункте Шейх Зинад-Аккар арестовал 130 сирийцев и 4 граждан за попытку незаконного перехода через море в сторону одной из европейских стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также был задержан инициатор незаконной акции, имеющий ливанское гражданство.
В настоящий момент ведется расследование.
В начале июня ливанская армия сообщала о проведении спасательной операции при поддержке Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ), в результате которой были спасены 232 нелегальных мигранта с затонувшего судна у берегов города Саальта. Согласно коммюнике, в ходе спасательной операции военнослужащие достали из воды тела двоих погибших.
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