https://ria.ru/20230812/livan-1889709467.html

Армия Ливана задержала группу мигрантов, пытавшихся проплыть в Европу

Армия Ливана задержала группу мигрантов, пытавшихся проплыть в Европу - РИА Новости, 12.08.2023

Армия Ливана задержала группу мигрантов, пытавшихся проплыть в Европу

Армия Ливана задержала 130 сирийских мигрантов и еще пятерых ливанцев, пытавшихся незаконно пересечь море в направлении неназванной европейской страны, сообщили РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T15:24

2023-08-12T15:24

2023-08-12T15:24

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Армия Ливана задержала 130 сирийских мигрантов и еще пятерых ливанцев, пытавшихся незаконно пересечь море в направлении неназванной европейской страны, сообщили ливанские вооруженные силы. "Патруль разведывательного управления при поддержке армейского подразделения в населенном пункте Шейх Зинад-Аккар арестовал 130 сирийцев и 4 граждан за попытку незаконного перехода через море в сторону одной из европейских стран", - говорится в сообщении. Отмечается, что также был задержан инициатор незаконной акции, имеющий ливанское гражданство. В настоящий момент ведется расследование. В начале июня ливанская армия сообщала о проведении спасательной операции при поддержке Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ), в результате которой были спасены 232 нелегальных мигранта с затонувшего судна у берегов города Саальта. Согласно коммюнике, в ходе спасательной операции военнослужащие достали из воды тела двоих погибших.

https://ria.ru/20230629/migranty-1881175102.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ливан, европа, оон