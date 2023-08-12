https://ria.ru/20230812/kriminal-1889535030.html

Родители 29 лет держали в подвале дочь. Что с ней стало после освобождения

Родители 29 лет держали в подвале дочь. Что с ней стало после освобождения - РИА Новости, 12.08.2023

Родители 29 лет держали в подвале дочь. Что с ней стало после освобождения

Не видеть дневного света и не сказать ни слова за несколько десятков лет, - так сложилась судьба 18-летней Елены Кариотис из Греции. В заточение она попала по... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T10:12

2023-08-12T10:12

2023-08-12T10:12

греция

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Не видеть дневного света и не сказать ни слова за несколько десятков лет, - так сложилась судьба 18-летней Елены Кариотис из Греции. В заточение она попала по воле отца и смогла покинуть "тюрьму" лишь после его смерти. О том, за что так сурово наказали собственного ребенка, - в материале РИА Новости.Находка в деревнеОсенью 1978-го в отдел полиции греческой деревни Косталекси поступило анонимное сообщение: в подвале дома семейства Кариотис уже давно живет пленница. Силовики сначала скептически отнеслись к этому вызову, однако информацию решили проверить.Тем более, что репутация у них была не очень – семья всегда держалась особняком, ни с кем из жителей деревни не общалась.Обитатели дома, брат и две сестры, покорно открыли полицейским дверь и проводили их в подвал. Там действительно сидела голая женщина, по внешнему виду и поведению которой сразу стало понятно: в заточении она провела далеко не один год. Еще большее удивление вызвало то, что пленницей оказалась младшая сестра хозяев.Ее освободили, но опросить не смогли. Женщина разучилась разговаривать. На все вопросы лишь кивала головой. Елену отвезли в больницу, а потом поместили в психиатрическую клинику. Показания вместо давали брат и сестра. И эта история шокировала даже детективов."Порочная связь"Детство Елены пришлось на годы Второй мировой и немецкую оккупацию. Затем на полуострове грянула гражданская война между монархистами и коммунистами, расколовшая жителей.Глава семейства Кариотис был ярым сторонником прозападного короля Павла Первого, а вот его 18-летнюю младшую дочь Елену угораздило влюбиться в школьного учителя-коммуниста.Она попросила родителей благословить брак, однако получила категорический отказ. Дальше события развернулись еще более драматично: на педагога поступил анонимный донос и молодого человека отправили в концлагерь, где он вскоре скончался.Елену же родители заперли в подвале, а старшим сестрам и брату категорически запретили с ней общаться. Соседи и жители небольшой деревни не могли не заметить исчезновение 18-летней девушки. Однако глава семейства открыто заявил, что его дочь опорочила род Кариотис, за что теперь наказана.По Косталекси быстро разнеслись слухи, что Елена содержится в подвале собственного дома. Местные перестали общаться с семьей, однако в полицию тогда почему-то никто не обратился.До сих пор так и не известно, кто же, спустя 29 лет, сообщил силовикам о пленнице. По одной из версий, это могли сделать сестры Елены, боявшиеся строгого отца. Тем более звонок поступил лишь спустя две недели после его смерти.Застрявшая во времениДальнейшая судьба Елены была незавидной – она почти 20 лет провела в психиатрической клинике, где заново училась разговаривать. Даже дала журналистам несколько интервью, однако толком ничего важного сообщить не смогла. Все воспоминания о жизни в заточении будто напрочь стерлись из ее памяти.Уже взрослая женщина была уверена, что ей все еще 18.В 1998-м Кариотис покинула стены лечебницы и ушла на прогулку, с которой так и не вернулась. Ее родных пытались судить за похищение человека. Однако доказать причастность брата и сестер не удалось – присяжные их полностью оправдали.

https://ria.ru/20230731/kriminal-1887348574.html

https://ria.ru/20230729/kriminal-1886680033.html

греция

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

греция