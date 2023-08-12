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COVID может изменить цвет ног у мужчин, считают ученые - РИА Новости, 12.08.2023
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06:19 12.08.2023 (обновлено: 07:04 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/koronavirus-1889662496.html
COVID может изменить цвет ног у мужчин, считают ученые
COVID может изменить цвет ног у мужчин, считают ученые - РИА Новости, 12.08.2023
COVID может изменить цвет ног у мужчин, считают ученые
У мужчины из-за длительного COVID меняется цвет ног при вертикальном положении тела, сообщается в статье, опубликованной исследователями британского... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T06:19
2023-08-12T07:04
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. У мужчины из-за длительного COVID меняется цвет ног при вертикальном положении тела, сообщается в статье, опубликованной исследователями британского университета Лидса в журнале Lancet.Большинство людей, заболевших COVID-19, полностью выздоравливают, однако, по имеющимся данным ВОЗ, примерно у 10-20 процентов людей, выздоровевших после первоначально перенесенной болезни, возникают различные среднесрочные и долгосрочные последствия, известные под общим названием "состояние после COVID-19" или "долгий COVID"."Тридцатитрехлетний мужчина был направлен в нашу специализированную клинику из-за наличия в анамнезе на протяжении шести месяцев быстрой смены цвета ног на багровый при положении стоя; он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют..., зудят и темнеют", — говорится в сообщении журнала.При этом, по словам пациента, его ноги возвращаются в привычное состояние, когда он ложится.Согласно статье, ранее ему диагностировали "долгий COVID", а также синдром постуральной ортостатической тахикардии, для которого характерно повышение частоты сердечных сокращений при изменении положения тела из горизонтального на вертикальное."Мы диагностировали дизавтономию (нарушение работы вегетативной нервной системы. — Прим. ред.), вторичную по отношению к SARS-CoV-2 и связанную с длительным COVID. Мы объяснили, что изменение цвета ног связано со скоплением венозной крови", — указывает журнал.Отмечается, что синдром постуральной ортостатической тахикардии — это форма дизавтономии.Пациенту рекомендовали потреблять больше жидкости и соли, а также выполнять упражнения для укрепления мышц.Как указано в статье, становится все больше доказательств наличия связи между длительным COVID и синдромом постуральной ортостатической тахикардии.
https://ria.ru/20230811/koronavirus-1889524496.html
https://ria.ru/20230722/covid-1885633559.html
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воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
ВОЗ, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Общество
COVID может изменить цвет ног у мужчин, считают ученые

Lancet: у мужчины из-за COVID меняется цвет ног в вертикальном положении тела

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. У мужчины из-за длительного COVID меняется цвет ног при вертикальном положении тела, сообщается в статье, опубликованной исследователями британского университета Лидса в журнале Lancet.
Большинство людей, заболевших COVID-19, полностью выздоравливают, однако, по имеющимся данным ВОЗ, примерно у 10-20 процентов людей, выздоровевших после первоначально перенесенной болезни, возникают различные среднесрочные и долгосрочные последствия, известные под общим названием "состояние после COVID-19" или "долгий COVID".
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"Тридцатитрехлетний мужчина был направлен в нашу специализированную клинику из-за наличия в анамнезе на протяжении шести месяцев быстрой смены цвета ног на багровый при положении стоя; он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют..., зудят и темнеют", — говорится в сообщении журнала.
При этом, по словам пациента, его ноги возвращаются в привычное состояние, когда он ложится.
Согласно статье, ранее ему диагностировали "долгий COVID", а также синдром постуральной ортостатической тахикардии, для которого характерно повышение частоты сердечных сокращений при изменении положения тела из горизонтального на вертикальное.
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"Мы диагностировали дизавтономию (нарушение работы вегетативной нервной системы. — Прим. ред.), вторичную по отношению к SARS-CoV-2 и связанную с длительным COVID. Мы объяснили, что изменение цвета ног связано со скоплением венозной крови", — указывает журнал.
Отмечается, что синдром постуральной ортостатической тахикардии — это форма дизавтономии.
Пациенту рекомендовали потреблять больше жидкости и соли, а также выполнять упражнения для укрепления мышц.
Как указано в статье, становится все больше доказательств наличия связи между длительным COVID и синдромом постуральной ортостатической тахикардии.
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