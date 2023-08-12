https://ria.ru/20230812/kherson-1889670119.html

В подконтрольной ВСУ Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольной ВСУ Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 12.08.2023

В подконтрольной ВСУ Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале, что административные здания и... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T09:07

2023-08-12T09:07

2023-08-12T09:14

в россии

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале, что административные здания и объекты критической инфраструктуры повреждены в населенных пунктах, расположенных в подконтрольной Киеву части региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. Как написал Прокудин, повреждены административные здания, объекты критической инфраструктуры в населенных пунктах. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.

https://ria.ru/20230811/kiev-1889464728.html

в россии

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , херсон, вооруженные силы украины