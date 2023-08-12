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В подконтрольной ВСУ Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 12.08.2023
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09:07 12.08.2023 (обновлено: 09:14 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/kherson-1889670119.html
В подконтрольной ВСУ Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры
В подконтрольной ВСУ Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 12.08.2023
В подконтрольной ВСУ Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале, что административные здания и... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T09:07
2023-08-12T09:14
в россии
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале, что административные здания и объекты критической инфраструктуры повреждены в населенных пунктах, расположенных в подконтрольной Киеву части региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. Как написал Прокудин, повреждены административные здания, объекты критической инфраструктуры в населенных пунктах. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.
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в россии
херсонская область
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херсонская область , херсон, вооруженные силы украины
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В подконтрольной ВСУ Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении критической инфраструктуры

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале, что административные здания и объекты критической инфраструктуры повреждены в населенных пунктах, расположенных в подконтрольной Киеву части региона.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
Как написал Прокудин, повреждены административные здания, объекты критической инфраструктуры в населенных пунктах.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.
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В РоссииХерсонская областьХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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