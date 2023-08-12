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Один человек погиб и пять пострадали во время камнепада в горах КБР - РИА Новости, 12.08.2023
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11:25 12.08.2023 (обновлено: 12:05 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/gory-1889682426.html
Один человек погиб и пять пострадали во время камнепада в горах КБР
Один человек погиб и пять пострадали во время камнепада в горах КБР - РИА Новости, 12.08.2023
Один человек погиб и пять пострадали во время камнепада в горах КБР
По уточненным данным, один человек погиб, еще пять пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, трех из них уже эвакуировали РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T11:25
2023-08-12T12:05
происшествия
черекский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 12 авг - РИА Новости. По уточненным данным, один человек погиб, еще пять пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, трех из них уже эвакуировали вертолетом в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале. В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3,5 тысячи метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие. На поисково-спасательные работы выдвинулись шесть спасателей. В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России РИА Новости сообщили, что в результате камнепада один человек погиб, еще семеро пострадали. Сообщалось, что для эвакуации туристов вылетел коммерческий вертолет фирмы "Хэлиэкшэн" со спасателями на борту. "По уточненным данным, всего в группе было шесть человек, из них один погиб. В 10.20 мск спасатели на коммерческом вертолете эвакуировали трех пострадавших в республиканскую клиническую больницу в Нальчике и полетели на второй заход", - говорится в сообщении.
черекский район
россия
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происшествия, черекский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Черекский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Один человек погиб и пять пострадали во время камнепада в горах КБР

Один человек погиб и пять пострадали при обвале в горах КБР

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоисково-спасательная операция на вертолете МЧС
Поисково-спасательная операция на вертолете МЧС
© МЧС РФ
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Поисково-спасательная операция на вертолете МЧС. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 12 авг - РИА Новости. По уточненным данным, один человек погиб, еще пять пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, трех из них уже эвакуировали вертолетом в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале.
В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3,5 тысячи метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад. По предварительной информации, есть пострадавшие. На поисково-спасательные работы выдвинулись шесть спасателей. В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России РИА Новости сообщили, что в результате камнепада один человек погиб, еще семеро пострадали. Сообщалось, что для эвакуации туристов вылетел коммерческий вертолет фирмы "Хэлиэкшэн" со спасателями на борту.
«
"По уточненным данным, всего в группе было шесть человек, из них один погиб. В 10.20 мск спасатели на коммерческом вертолете эвакуировали трех пострадавших в республиканскую клиническую больницу в Нальчике и полетели на второй заход", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияЧерекский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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