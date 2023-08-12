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При нападении на деревню в ДР Конго погибли 14 человек

При нападении на деревню в ДР Конго погибли 14 человек - РИА Новости, 12.08.2023

При нападении на деревню в ДР Конго погибли 14 человек

Четырнадцать человек погибли в результате вооруженного нападения на деревню на юго-западе Демократической Республики Конго, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T22:41

2023-08-12T22:41

2023-08-12T22:45

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли в результате вооруженного нападения на деревню на юго-западе Демократической Республики Конго, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. "Власти сообщили о том, что по меньшей мере 14 человек были убиты в результате атаки на деревню на юго-западе ДР Конго, рядом с границей с Анголой", - пишет агентство. Отмечается, что нападавшие были вооружены мачете и огнестрельным оружием. Агентство приводит заявление религиозного лидера деревни, который на условиях анонимности сказал, что нападение последовало за недавним арестом полицейских. По словам представителя провинции Кванго, принимаются меры, чтобы взять ситуацию под контроль. На прошлой неделе агентство также сообщало о другом нападении на деревню в ДР Конго. Тогда в провинции Северное Киву погибли девять человек. Лидер гражданского общества заявил агентству, что нападавшими были повстанцы из движения М23.

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