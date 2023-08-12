https://ria.ru/20230812/germaniya-1889712390.html
В Германии набросились на Киев из-за нового наглого требования
В Германии набросились на Киев из-за нового наглого требования - РИА Новости, 12.08.2023
В Германии набросились на Киев из-за нового наглого требования
Читатели Die Welt осудили настойчивые просьбы Киева о поставке ВСУ ракет Taurus. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:48
2023-08-12T15:48
2023-08-12T15:48
в мире
киев
германия
украина
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Читатели Die Welt осудили настойчивые просьбы Киева о поставке ВСУ ракет Taurus."Киев может настаивать сколько угодно. Может, стоит ввести предоплату?" - задался вопросом читатель."Вместо того чтобы просить, они только требуют", - заметил второй."Зеленский требует, а наш канцлер выполняет! Невероятно, мы вассальное государство!" - возмутился третий."Если Украина и получит Taurus, то только в нерабочем состоянии, потому что Киеву не доверяют даже на Западе", - посчитал пользователь."Будем честны. Что изменит Taurus? Ничего. Приближается осень, украинское наступление с треском провалилось, Россия сейчас наступает во многих украинских регионах", - резюмировали в дискуссии.Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщил, что Германия в ближайшее время обнародует решение о передаче ракет Taurus Украине. При этом в немецком правительстве не раз давали понять, что поставки этого типа вооружений не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.
https://ria.ru/20230811/rakety-1889615097.html
https://ria.ru/20230812/naemniki-1889707081.html
киев
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e3550cdb7b262037a10bbe04156fc97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, германия, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Германии набросились на Киев из-за нового наглого требования
Читатели Die Welt осудили требование Киева поставить ракеты Taurus
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Читатели Die Welt
осудили настойчивые просьбы Киева о поставке ВСУ ракет Taurus.
"Киев может настаивать сколько угодно. Может, стоит ввести предоплату?" - задался вопросом читатель.
"Вместо того чтобы просить, они только требуют", - заметил второй.
"Зеленский требует, а наш канцлер выполняет! Невероятно, мы вассальное государство!" - возмутился третий.
Кулеба попросил Запад скорее передать Киеву ракеты ATACMS и Taurus
"Если Украина и получит Taurus, то только в нерабочем состоянии, потому что Киеву не доверяют даже на Западе", - посчитал пользователь.
"Будем честны. Что изменит Taurus? Ничего. Приближается осень, украинское наступление с треском провалилось, Россия сейчас наступает во многих украинских регионах", - резюмировали в дискуссии.
Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщил, что Германия
в ближайшее время обнародует решение о передаче ракет Taurus Украине. При этом в немецком правительстве не раз давали понять, что поставки этого типа вооружений не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО
и США.
СМИ: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием