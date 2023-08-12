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В Германии набросились на Киев из-за нового наглого требования - РИА Новости, 12.08.2023
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15:48 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/germaniya-1889712390.html
В Германии набросились на Киев из-за нового наглого требования
В Германии набросились на Киев из-за нового наглого требования - РИА Новости, 12.08.2023
В Германии набросились на Киев из-за нового наглого требования
Читатели Die Welt осудили настойчивые просьбы Киева о поставке ВСУ ракет Taurus. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:48
2023-08-12T15:48
в мире
киев
германия
украина
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Читатели Die Welt осудили настойчивые просьбы Киева о поставке ВСУ ракет Taurus."Киев может настаивать сколько угодно. Может, стоит ввести предоплату?" - задался вопросом читатель."Вместо того чтобы просить, они только требуют", - заметил второй."Зеленский требует, а наш канцлер выполняет! Невероятно, мы вассальное государство!" - возмутился третий."Если Украина и получит Taurus, то только в нерабочем состоянии, потому что Киеву не доверяют даже на Западе", - посчитал пользователь."Будем честны. Что изменит Taurus? Ничего. Приближается осень, украинское наступление с треском провалилось, Россия сейчас наступает во многих украинских регионах", - резюмировали в дискуссии.Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщил, что Германия в ближайшее время обнародует решение о передаче ракет Taurus Украине. При этом в немецком правительстве не раз давали понять, что поставки этого типа вооружений не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.
https://ria.ru/20230811/rakety-1889615097.html
https://ria.ru/20230812/naemniki-1889707081.html
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в мире, киев, германия, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Германии набросились на Киев из-за нового наглого требования

Читатели Die Welt осудили требование Киева поставить ракеты Taurus

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Читатели Die Welt осудили настойчивые просьбы Киева о поставке ВСУ ракет Taurus.
"Киев может настаивать сколько угодно. Может, стоит ввести предоплату?" - задался вопросом читатель.
"Вместо того чтобы просить, они только требуют", - заметил второй.
"Зеленский требует, а наш канцлер выполняет! Невероятно, мы вассальное государство!" - возмутился третий.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Кулеба попросил Запад скорее передать Киеву ракеты ATACMS и Taurus
Вчера, 18:31
"Если Украина и получит Taurus, то только в нерабочем состоянии, потому что Киеву не доверяют даже на Западе", - посчитал пользователь.
"Будем честны. Что изменит Taurus? Ничего. Приближается осень, украинское наступление с треском провалилось, Россия сейчас наступает во многих украинских регионах", - резюмировали в дискуссии.
Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщил, что Германия в ближайшее время обнародует решение о передаче ракет Taurus Украине. При этом в немецком правительстве не раз давали понять, что поставки этого типа вооружений не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.
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В миреКиевГерманияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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