https://ria.ru/20230812/germaniya-1889712390.html

В Германии набросились на Киев из-за нового наглого требования

В Германии набросились на Киев из-за нового наглого требования - РИА Новости, 12.08.2023

В Германии набросились на Киев из-за нового наглого требования

Читатели Die Welt осудили настойчивые просьбы Киева о поставке ВСУ ракет Taurus. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T15:48

2023-08-12T15:48

2023-08-12T15:48

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Читатели Die Welt осудили настойчивые просьбы Киева о поставке ВСУ ракет Taurus."Киев может настаивать сколько угодно. Может, стоит ввести предоплату?" - задался вопросом читатель."Вместо того чтобы просить, они только требуют", - заметил второй."Зеленский требует, а наш канцлер выполняет! Невероятно, мы вассальное государство!" - возмутился третий."Если Украина и получит Taurus, то только в нерабочем состоянии, потому что Киеву не доверяют даже на Западе", - посчитал пользователь."Будем честны. Что изменит Taurus? Ничего. Приближается осень, украинское наступление с треском провалилось, Россия сейчас наступает во многих украинских регионах", - резюмировали в дискуссии.Ранее новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ сообщил, что Германия в ближайшее время обнародует решение о передаче ракет Taurus Украине. При этом в немецком правительстве не раз давали понять, что поставки этого типа вооружений не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.

https://ria.ru/20230811/rakety-1889615097.html

https://ria.ru/20230812/naemniki-1889707081.html

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в мире, киев, германия, украина, вооруженные силы украины, нато