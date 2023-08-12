https://ria.ru/20230812/gavayi-1889656619.html
Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 59
Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 59 - РИА Новости, 12.08.2023
Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 59
Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 59, сообщил губернатор штата Джош Грин. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T01:45
2023-08-12T01:45
2023-08-12T01:45
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 59, сообщил губернатор штата Джош Грин. Он сказал в эфире CNN, что количество жертв возросло до 59. "Без сомнений, это число увеличится", - добавил Грин. Лесные пожары на островах Мауи и Большой начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Президент США Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон раннее сообщил, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.
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в мире, гавайи, сша
Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 59
Губернатор: число жертв пожаров на Гавайях возросло до 59 и продолжает расти
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 59, сообщил губернатор штата Джош Грин.
Он сказал в эфире CNN, что количество жертв возросло до 59. "Без сомнений, это число увеличится", - добавил Грин.
Лесные пожары на островах Мауи и Большой начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Президент США Джо Байден
отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон
раннее сообщил, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.
Посольство России поможет россиянам при пожаров на Гавайях