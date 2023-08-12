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ВС России уничтожили украинскую гаубицу Д-30 на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/gaubitsa-1889677176.html
ВС России уничтожили украинскую гаубицу Д-30 на Херсонском направлении
ВС России уничтожили украинскую гаубицу Д-30 на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.08.2023
ВС России уничтожили украинскую гаубицу Д-30 на Херсонском направлении
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки на херсонском направлении гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", вместе с... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T10:34
2023-08-12T10:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
новая каховка
херсонская область
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 авг - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки на херсонском направлении гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 боевика ВСУ уничтожены, 4 получили ранения", сказал собеседник агентства. Также, по его словам, российские военные уничтожили САУ "Гвоздика" под Новой Каховкой, при этом ликвидированы 5 боевиков украинских вооруженных формирований. Под Херсоном, российские артиллеристы уничтожили 120 миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, при этом 4 боевика ВСУ уничтожены, 2 получили ранения. Накануне МО РФ сообщило, что подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-20, а также САУ "Гвоздика".
https://ria.ru/20230812/trevoga-1889675861.html
россия
новая каховка
херсонская область
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, новая каховка, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Новая Каховка, Херсонская область , Безопасность
ВС России уничтожили украинскую гаубицу Д-30 на Херсонском направлении

ВС России уничтожили гаубицу Д-30 и САУ "Гвоздика" ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Мария МарикянАртиллеристы добровольческой бригады ''Волки'
Артиллеристы добровольческой бригады ''Волки' - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Артиллеристы добровольческой бригады ''Волки'. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 авг - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки на херсонском направлении гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 боевика ВСУ уничтожены, 4 получили ранения", сказал собеседник агентства. Также, по его словам, российские военные уничтожили САУ "Гвоздика" под Новой Каховкой, при этом ликвидированы 5 боевиков украинских вооруженных формирований.
Под Херсоном, российские артиллеристы уничтожили 120 миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, при этом 4 боевика ВСУ уничтожены, 2 получили ранения.
Накануне МО РФ сообщило, что подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-20, а также САУ "Гвоздика".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныНовая КаховкаХерсонская областьБезопасность
 
 
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