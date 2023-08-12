https://ria.ru/20230812/gaubitsa-1889677176.html

ВС России уничтожили украинскую гаубицу Д-30 на Херсонском направлении

ВС России уничтожили украинскую гаубицу Д-30 на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.08.2023

ВС России уничтожили украинскую гаубицу Д-30 на Херсонском направлении

Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки на херсонском направлении гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", вместе с... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T10:34

2023-08-12T10:34

2023-08-12T10:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

новая каховка

херсонская область

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 авг - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки на херсонском направлении гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 боевика ВСУ уничтожены, 4 получили ранения", сказал собеседник агентства. Также, по его словам, российские военные уничтожили САУ "Гвоздика" под Новой Каховкой, при этом ликвидированы 5 боевиков украинских вооруженных формирований. Под Херсоном, российские артиллеристы уничтожили 120 миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, при этом 4 боевика ВСУ уничтожены, 2 получили ранения. Накануне МО РФ сообщило, что подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-20, а также САУ "Гвоздика".

https://ria.ru/20230812/trevoga-1889675861.html

россия

новая каховка

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, новая каховка, херсонская область , безопасность