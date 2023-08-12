https://ria.ru/20230812/frantsiya-1889721486.html

Французы сократили покупки продуктов на 11,4 процента из-за инфляции

Французы сократили покупки продуктов на 11,4 процента из-за инфляции - РИА Новости, 12.08.2023

Французы сократили покупки продуктов на 11,4 процента из-за инфляции

Объем закупаемых продуктов питания среди потребителей во Франции уменьшился на рекордные 11,4% за полтора года из-за роста цен, сообщает в субботу телеканал... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T16:34

2023-08-12T16:34

2023-08-12T16:37

франция

экономика

брюно ле мэр

в мире

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ПАРИЖ, 12 авг - РИА Новости. Объем закупаемых продуктов питания среди потребителей во Франции уменьшился на рекордные 11,4% за полтора года из-за роста цен, сообщает в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на данные Национального института статистики Франции (Insee). "С конца 2021 года по сегодняшний день покупки продуктов питания французов сократились в объеме на 11,4%, такого никогда не было с 1980 (года - ред.), когда Insee начал собирать эти данные", - передает телеканал. Отмечается, что в статистических данных учитывалось как количество закупаемых продуктов, так и ассортимент приобретаемой продукции. "Из-за инфляции французы изменили свои потребительские привычки: наблюдается переориентирование на скидки, сниженные цены и торговые марки ритейлеров", - говорится в материале канала. Национальный институт статистики Франции сообщал, что рост цен на продовольственные товары, хоть и оказался по итогам июля в годовом выражении меньшим, чем в июне, все равно остался существенным на мясо, молоко, злаковые, сыр и яйца, растительное масло. В конце июня министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил французов, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата. Тем не менее, по прогнозам центробанка Франции, после пика инфляции в первой половине года она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% по итогу будущего года.

https://ria.ru/20230812/krizis-1889618993.html

https://ria.ru/20230502/inflyatsiya-1869106420.html

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франция, экономика, брюно ле мэр, в мире