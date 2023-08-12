https://ria.ru/20230812/fizkultura-1889678625.html
Путин поздравил россиян с Днем физкультурника
Путин поздравил россиян с Днем физкультурника - РИА Новости, 12.08.2023
Путин поздравил россиян с Днем физкультурника
Президент Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника, следует из телеграммы на... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T10:52
2023-08-12T10:52
2023-08-12T13:11
россия
владимир путин
день физкультурника в рф
общество
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника, следует из телеграммы на сайте Кремля."Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни", — говорится в поздравлении.Глава государства отметил, что в России уделяется большое внимание развитию массового физкультурного движения: строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, Ледовые дворцы и стадионы, в регионах проводятся масштабные спортивные мероприятия. Со словами особой признательности Путин обратился к тренерам, педагогам, инструкторам и всем специалистам отрасли, напомнив, что в нынешнем году исполняется 100 лет с момента создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта.День физкультурника ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа. История этого праздника началась с 1939 года — первый Всесоюзный день физкультурника прошел тогда 18 июля и затем стал ежегодным. Он был призван способствовать массовой пропаганде физической культуры и спорта и стал днем традиционного всенародного смотра достижений советского физкультурного движения и мастерства советских спортсменов. С 1961 года праздник начал отмечаться во вторую субботу августа, а в 1980-м это закрепили указом Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях".В современной России праздник всех физкультурников и спортсменов получил новую жизнь в 1995 году. По приказу Госкомитета по физической культуре и туризму от 7 июля 1995 года он стал повсеместно массовым мероприятием.
https://ria.ru/20230812/fizkultura-1889479749.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, день физкультурника в рф, общество
Россия, Владимир Путин, День физкультурника в РФ, Общество
Путин поздравил россиян с Днем физкультурника
Путин поздравил физкультурников и спортсменов с профессиональным праздником
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Президент Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника, следует из телеграммы на сайте
Кремля.
«
"Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни", — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что в России уделяется большое внимание развитию массового физкультурного движения: строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, Ледовые дворцы и стадионы, в регионах проводятся масштабные спортивные мероприятия.
Со словами особой признательности Путин обратился к тренерам, педагогам, инструкторам и всем специалистам отрасли, напомнив, что в нынешнем году исполняется 100 лет с момента создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта.
День физкультурника ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа. История этого праздника началась с 1939 года — первый Всесоюзный день физкультурника прошел тогда 18 июля и затем стал ежегодным. Он был призван способствовать массовой пропаганде физической культуры и спорта и стал днем традиционного всенародного смотра достижений советского физкультурного движения и мастерства советских спортсменов.
С 1961 года праздник начал отмечаться во вторую субботу августа, а в 1980-м это закрепили указом Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях".
В современной России праздник всех физкультурников и спортсменов получил новую жизнь в 1995 году. По приказу Госкомитета по физической культуре и туризму от 7 июля 1995 года он стал повсеместно массовым мероприятием.