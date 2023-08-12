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День физкультурника в РФ

День физкультурника в РФ - РИА Новости, 12.08.2023

День физкультурника в РФ

День физкультурника ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа. В 2023 году дата приходится на 12 августа. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T02:16

2023-08-12T02:16

2023-08-12T02:16

справки

россия

день физкультурника в рф

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День физкультурника ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа. В 2023 году дата приходится на 12 августа. Праздник был учрежден на основании указа президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года. История этого праздника началась с постановления Совета Народных Комиссаров СССР, принятого летом 1939 года, об учреждении Всесоюзного дня физкультурника. Дата проведения Дня физкультурника устанавливалась ежегодно. С 1961 года праздник начал отмечаться в СССР во вторую субботу августа.Первый День физкультурника прошел 18 июля 1939 года. В те годы страна переживала небывалый подъем физической культуры и спорта – были основаны многочисленные добровольные физкультурно-спортивные общества ("Спартак", "Динамо", "Крылья советов", "Локомотив" и другие), создан Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР", развивалось спартакиадное движение. День физкультурника был призван способствовать массовой пропаганде физической культуры и спорта в стране. Он стал днем традиционного всенародного смотра достижений советского физкультурного движения и мастерства советских спортсменов. В этот день по всей стране проводились показательные выступления спортсменов и соревнования различного уровня. К числу наиболее ярких мероприятий, с которыми было связано проведение Дня физкультурника, относились красочные Всесоюзные парады физкультурников и массовые спортивно-гимнастические выступления.Так, в первые послевоенные месяцы, 12 августа 1945 года в Москве на параде физкультурников выступило 25 тысяч участников из всех союзных республик.С 1956 года к Всесоюзному дню физкультурника приурочивались открытия Спартакиад народов СССР – массовых спортивных соревнований, проводившихся раз в четыре года. В современной России праздник всех физкультурников и спортсменов получил новую жизнь в 1995 году. В настоящее время физическая культура и спорт признаются важнейшим направлением социальной политики государства. В 2009 году была принята Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, определившая показатели эффективности и основные направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта. 24 ноября 2020 года правительство РФ утвердило Стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года. Стратегия ориентирована на достижение национальной цели по сохранению здоровья и благополучия людей. Всего в ней одиннадцать приоритетных направлений, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт. В их числе – развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество. По данным статистики на 2023 год, физической культурой и спортом занимаются почти 70 миллионов россиян в возрасте от 3 до 79 лет. В сфере спорта работает более 400 тысяч человек и функционирует свыше 350 тысяч объектов спорта, на которых одновременно могут заниматься 9,5 миллионов человек. В 2022 году в России было проведено 13 тысяч соревнований и спортивных мероприятий. В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения, указом президента РФ с 1 сентября 2014 года в России был возрожден физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду обороне" (ГТО). В рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет. Площадки ГТО представляют собой комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажерами. В 2022 году знаки отличия комплекса ГТО получили 6,3 миллиона человек. На постройку площадок ГТО было выделено 1,5 миллиарда рублей. Пропаганде спорта способствуют массовые спортивные события. Среди них многоэтапные соревнования: "Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания", Спартакиада пенсионеров России, Всероссийские зимние сельские спортивные игры, а также всероссийские массовые старты: "Лыжня России", "Кросс нации", "Оранжевый мяч", "Российский Азимут", "Всероссийский день бега" и другие.Россия продолжает создавать соревнования новых форматов, открытых для всех желающих. Так, РФ выступила инициатором первых в мире Игр будущего. Указ об их проведении в 2024 году в Казани подписан президентом. В рамках их подготовки в Казани прошли Фиджитал-игры. В них приняло участие 38 команд из семи стран: России, Белоруссии, Турции, Казахстана, Ирана, Болгарии и Бразилии. Общий охват аудитории составил более 180 миллионов человек.В День физкультурника во всех субъектах России традиционно проводятся спортивные мероприятия, соревнования, публичные лекции о здоровом образе жизни. В них принимают участие работники сферы физической культуры и спорта и спортсмены, а также любители активного образа жизни независимо от возраста и уровня физической подготовки. Общее руководство подготовкой и проведением мероприятий Дня физкультурника осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день физкультурника в рф