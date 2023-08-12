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В Татарстане пройдет фестиваль "Битва эпох" - РИА Новости, 12.08.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
00:55 12.08.2023 (обновлено: 00:56 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/festival-1889654176.html
В Татарстане пройдет фестиваль "Битва эпох"
В Татарстане пройдет фестиваль "Битва эпох" - РИА Новости, 12.08.2023
В Татарстане пройдет фестиваль "Битва эпох"
Первый Всероссийский фестиваль исторической реконструкции "Битва эпох", посвященный эпохам расцвета Римской империи и становления стрелецкого войска в Русском... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T00:55
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республика татарстан
россия
общество
культура
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КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Первый Всероссийский фестиваль исторической реконструкции "Битва эпох", посвященный эпохам расцвета Римской империи и становления стрелецкого войска в Русском государстве, пройдет в Татарстане 12-13 августа, сообщают организаторы. "Всероссийский фестиваль исторической реконструкции "Битва эпох" состоится в Мамадышском муниципальном районе Татарстана 12-13 августа. Фестиваль посвящен двум знаковым мировым периодам: эпохе расцвета Римской империи и эпохе становления стрелецкого войска в Русском государстве", - говорится в сообщении. Ожидается, что в фестивале примут участие представители 14 регионов РФ: 200 человек представят два самобытных исторических лагеря. На одной площадке мирная картина античного Рима сменится гладиаторской ареной и военным лагерем. На другой площадке на смену запаху храмовых благовоний придет пороховой дым эпохи царства Московского – Третьего Рима, где можно будет увидеть войско на марше, подготовку укреплений, литье пуль и работу с пушками. В тылу разместятся полевая кухня, кузни и ремесленные мастерские. На площадке фестиваля будут организованы мастер-классы и ярмарка, детей будут ждать на детских игровых площадках. Запланирована обширная концертная программа. Местом проведения фестиваля станет крепость Кирменчук. Самые древние находки здесь относятся к раннему Средневековью. Своего расцвета крепость достигла в 12-13 веке, когда упоминалась как северный форпост Волжской Булгарии. В 2008 году на месте древней крепости было установлено деревянное укрепление с частоколом и башнями. Подобный фестиваль организован в Татарстане впервые, он рассчитан на ежегодное проведение. Каждый год зрителям планируется представлять по две исторические эпохи, тем самым давать возможность погрузиться в разные периоды и события в разных странах мира. На фестивале ожидают порядка 5 тысяч посетителей.
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россия, общество, культура
Республика Татарстан, Россия, Общество, Культура
В Татарстане пройдет фестиваль "Битва эпох"

В Татарстане пройдет фестиваль исторической реконструкции "Битва эпох"

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкУчастники исторической реконструкции в рамках исторического фестиваля
Участники исторической реконструкции в рамках исторического фестиваля - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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Участники исторической реконструкции в рамках исторического фестиваля. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Первый Всероссийский фестиваль исторической реконструкции "Битва эпох", посвященный эпохам расцвета Римской империи и становления стрелецкого войска в Русском государстве, пройдет в Татарстане 12-13 августа, сообщают организаторы.
«
"Всероссийский фестиваль исторической реконструкции "Битва эпох" состоится в Мамадышском муниципальном районе Татарстана 12-13 августа. Фестиваль посвящен двум знаковым мировым периодам: эпохе расцвета Римской империи и эпохе становления стрелецкого войска в Русском государстве", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в фестивале примут участие представители 14 регионов РФ: 200 человек представят два самобытных исторических лагеря. На одной площадке мирная картина античного Рима сменится гладиаторской ареной и военным лагерем. На другой площадке на смену запаху храмовых благовоний придет пороховой дым эпохи царства Московского – Третьего Рима, где можно будет увидеть войско на марше, подготовку укреплений, литье пуль и работу с пушками. В тылу разместятся полевая кухня, кузни и ремесленные мастерские.
На площадке фестиваля будут организованы мастер-классы и ярмарка, детей будут ждать на детских игровых площадках. Запланирована обширная концертная программа.
Местом проведения фестиваля станет крепость Кирменчук. Самые древние находки здесь относятся к раннему Средневековью. Своего расцвета крепость достигла в 12-13 веке, когда упоминалась как северный форпост Волжской Булгарии. В 2008 году на месте древней крепости было установлено деревянное укрепление с частоколом и башнями.
Подобный фестиваль организован в Татарстане впервые, он рассчитан на ежегодное проведение. Каждый год зрителям планируется представлять по две исторические эпохи, тем самым давать возможность погрузиться в разные периоды и события в разных странах мира. На фестивале ожидают порядка 5 тысяч посетителей.
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