https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889712849.html
Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании
Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 12.08.2023
Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании
Полицейские эвакуировали людей из главной достопримечательности Франции – Эйфелевой башни – примерно в полдень из-за угроз взрыва, сообщает телеканал BFMTV со... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:51
2023-08-12T15:51
2023-08-12T15:51
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ПАРИЖ, 12 авг - РИА Новости. Полицейские эвакуировали людей из главной достопримечательности Франции – Эйфелевой башни – примерно в полдень из-за угроз взрыва, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции. "Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы вскоре после полудня в субботу после получения сообщения о бомбе", - передает канал. На место прибыли саперы для проведения проверки на наличие бомбы.
https://ria.ru/20230810/pozhar-1889249452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж
Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании
Три этажа Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва