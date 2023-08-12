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Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 12.08.2023
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15:51 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889712849.html
Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании
Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 12.08.2023
Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании
Полицейские эвакуировали людей из главной достопримечательности Франции – Эйфелевой башни – примерно в полдень из-за угроз взрыва, сообщает телеканал BFMTV со... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:51
2023-08-12T15:51
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ПАРИЖ, 12 авг - РИА Новости. Полицейские эвакуировали людей из главной достопримечательности Франции – Эйфелевой башни – примерно в полдень из-за угроз взрыва, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции. "Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы вскоре после полудня в субботу после получения сообщения о бомбе", - передает канал. На место прибыли саперы для проведения проверки на наличие бомбы.
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в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании

Три этажа Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкОслабление карантинного режима во Франции
Ослабление карантинного режима во Франции - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Ослабление карантинного режима во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 авг - РИА Новости. Полицейские эвакуировали людей из главной достопримечательности Франции – Эйфелевой башни – примерно в полдень из-за угроз взрыва, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.
"Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы вскоре после полудня в субботу после получения сообщения о бомбе", - передает канал.
На место прибыли саперы для проведения проверки на наличие бомбы.
Крупный пожар начался на элеваторе, расположенном неподалеку от рыбацкого порта в городе Ля Рошель на западе Франции - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Во Франции вспыхнул пожар в зернохранилище
10 августа, 12:31
 
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