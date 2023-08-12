https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889712849.html

Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании

Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 12.08.2023

Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о минировании

Полицейские эвакуировали людей из главной достопримечательности Франции – Эйфелевой башни – примерно в полдень из-за угроз взрыва, сообщает телеканал BFMTV со... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T15:51

2023-08-12T15:51

2023-08-12T15:51

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ПАРИЖ, 12 авг - РИА Новости. Полицейские эвакуировали людей из главной достопримечательности Франции – Эйфелевой башни – примерно в полдень из-за угроз взрыва, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции. "Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы вскоре после полудня в субботу после получения сообщения о бомбе", - передает канал. На место прибыли саперы для проведения проверки на наличие бомбы.

https://ria.ru/20230810/pozhar-1889249452.html

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Екатерина Зайцева

в мире, франция, париж