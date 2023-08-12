https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889661744.html
После прорыва дамбы в Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов
После прорыва дамбы в Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов - РИА Новости, 12.08.2023
После прорыва дамбы в Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов
Жителей первых этажей трех домов в Уссурийске эвакуируют из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T06:00
2023-08-12T06:00
2023-08-12T12:57
происшествия
уссурийск
приморский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889691362_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_b3e80e17dc5cfa3288f8cb8a026556ef.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Жителей первых этажей трех домов в Уссурийске эвакуируют из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края.К 08:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка."В результате подтопления в районе улицы Раздольная вода прибыла к первым этажам трех многоквартирных домов, жителей которых эвакуируют силами МЧС России по Приморскому краю", — заявили в прокуратуре.На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". В некоторых районах выпала практически месячная норма осадков. Более трех десятков населенных пунктов оказались отрезанными от автомобильного сообщения, подтоплено свыше 500 домов, почти полторы тысячи приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20230811/pavodok-1889571325.html
уссурийск
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889691362_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c460f72a51f1afbd2bd7ffe3ecf84dc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, приморский край, россия
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Россия
После прорыва дамбы в Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов
В микрорайоне Уссурийска эвакуируют жителей нескольких домов после прорыва дамбы
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Жителей первых этажей трех домов в Уссурийске эвакуируют из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
К 08:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка.
"В результате подтопления в районе улицы Раздольная вода прибыла к первым этажам трех многоквартирных домов, жителей которых эвакуируют силами МЧС России по Приморскому краю", — заявили в прокуратуре.
На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". В некоторых районах выпала практически месячная норма осадков. Более трех десятков населенных пунктов оказались отрезанными от автомобильного сообщения, подтоплено свыше 500 домов, почти полторы тысячи приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.
СК возбудил дело после гибели двух детей во время паводка в Приморье