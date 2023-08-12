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После прорыва дамбы в Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов - РИА Новости, 12.08.2023
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06:00 12.08.2023 (обновлено: 12:57 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889661744.html
После прорыва дамбы в Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов
После прорыва дамбы в Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов - РИА Новости, 12.08.2023
После прорыва дамбы в Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов
Жителей первых этажей трех домов в Уссурийске эвакуируют из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T06:00
2023-08-12T12:57
происшествия
уссурийск
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Жителей первых этажей трех домов в Уссурийске эвакуируют из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края.К 08:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка."В результате подтопления в районе улицы Раздольная вода прибыла к первым этажам трех многоквартирных домов, жителей которых эвакуируют силами МЧС России по Приморскому краю", — заявили в прокуратуре.На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". В некоторых районах выпала практически месячная норма осадков. Более трех десятков населенных пунктов оказались отрезанными от автомобильного сообщения, подтоплено свыше 500 домов, почти полторы тысячи приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20230811/pavodok-1889571325.html
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происшествия, уссурийск, приморский край, россия
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Россия
После прорыва дамбы в Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов

В микрорайоне Уссурийска эвакуируют жителей нескольких домов после прорыва дамбы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПодтопления из-за дождей в Уссурийске
Подтопления из-за дождей в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Подтопления из-за дождей в Уссурийске
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Жителей первых этажей трех домов в Уссурийске эвакуируют из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
К 08:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка.
"В результате подтопления в районе улицы Раздольная вода прибыла к первым этажам трех многоквартирных домов, жителей которых эвакуируют силами МЧС России по Приморскому краю", — заявили в прокуратуре.
На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". В некоторых районах выпала практически месячная норма осадков. Более трех десятков населенных пунктов оказались отрезанными от автомобильного сообщения, подтоплено свыше 500 домов, почти полторы тысячи приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.
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