https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889661744.html

После прорыва дамбы в Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов

После прорыва дамбы в Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов - РИА Новости, 12.08.2023

После прорыва дамбы в Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов

Жителей первых этажей трех домов в Уссурийске эвакуируют из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T06:00

2023-08-12T06:00

2023-08-12T12:57

происшествия

уссурийск

приморский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889691362_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_b3e80e17dc5cfa3288f8cb8a026556ef.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Жителей первых этажей трех домов в Уссурийске эвакуируют из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края.К 08:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы. Из-за перелива прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка."В результате подтопления в районе улицы Раздольная вода прибыла к первым этажам трех многоквартирных домов, жителей которых эвакуируют силами МЧС России по Приморскому краю", — заявили в прокуратуре.На этой неделе на Приморье обрушился тайфун "Ханун". В некоторых районах выпала практически месячная норма осадков. Более трех десятков населенных пунктов оказались отрезанными от автомобильного сообщения, подтоплено свыше 500 домов, почти полторы тысячи приусадебных участков, а также 40 автодорог. В девяти муниципалитетах ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20230811/pavodok-1889571325.html

уссурийск

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уссурийск, приморский край, россия