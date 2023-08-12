https://ria.ru/20230812/ekvador-1889722274.html

Папа Римский осудил убийство кандидата в президенты Эквадора

Папа Римский осудил убийство кандидата в президенты Эквадора - РИА Новости, 12.08.2023

Папа Римский осудил убийство кандидата в президенты Эквадора

Папа Римский Франциск осудил убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо и призвал политические силы страны обеспечить мир, сообщила служба... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T16:44

2023-08-12T16:44

2023-08-12T16:44

в мире

эквадор

кито

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

пьетро паролин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857553445_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_ddcb89aaa82faef101ce6d7632ed7340.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск осудил убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо и призвал политические силы страны обеспечить мир, сообщила служба печати Святого престола. Генеральная прокуратура Эквадора в пятницу заявила, что возбудила уголовное дело в отношении шестерых человек по факту убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. "На фоне страдания, причиненного насилием, которое он (Папа Римский - ред.) осуждает изо всех сил, понтифик призывает всех граждан и политические силы (Эквадора - ред.) объединиться для обеспечения мира", - говорится в телеграмме, которую госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин от имени понтифика направил архиепископу Кито Альфредо Хосе Эспиноса Матеусу. Как отмечается в телеграмме, понтифик также выразил глубокие соболезнования семье Вильявисенсьо и народу Эквадора. Фернандо Вильявисенсьо, кандидат от политического движения "Строй" (Construye), был убит во время митинга в Кито в среду. При нападении на политика ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек. Ранее Вильявисенсьо получал угрозы в свой адрес.

https://radiosputnik.ria.ru/20230810/1889375375.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230806/frantsisk-1888436691.html

эквадор

кито

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эквадор, кито, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, пьетро паролин