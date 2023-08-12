Рейтинг@Mail.ru
Папа Римский осудил убийство кандидата в президенты Эквадора - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/ekvador-1889722274.html
Папа Римский осудил убийство кандидата в президенты Эквадора
Папа Римский осудил убийство кандидата в президенты Эквадора - РИА Новости, 12.08.2023
Папа Римский осудил убийство кандидата в президенты Эквадора
Папа Римский Франциск осудил убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо и призвал политические силы страны обеспечить мир, сообщила служба... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T16:44
2023-08-12T16:44
в мире
эквадор
кито
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
пьетро паролин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857553445_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_ddcb89aaa82faef101ce6d7632ed7340.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск осудил убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо и призвал политические силы страны обеспечить мир, сообщила служба печати Святого престола. Генеральная прокуратура Эквадора в пятницу заявила, что возбудила уголовное дело в отношении шестерых человек по факту убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. "На фоне страдания, причиненного насилием, которое он (Папа Римский - ред.) осуждает изо всех сил, понтифик призывает всех граждан и политические силы (Эквадора - ред.) объединиться для обеспечения мира", - говорится в телеграмме, которую госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин от имени понтифика направил архиепископу Кито Альфредо Хосе Эспиноса Матеусу. Как отмечается в телеграмме, понтифик также выразил глубокие соболезнования семье Вильявисенсьо и народу Эквадора. Фернандо Вильявисенсьо, кандидат от политического движения "Строй" (Construye), был убит во время митинга в Кито в среду. При нападении на политика ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек. Ранее Вильявисенсьо получал угрозы в свой адрес.
https://radiosputnik.ria.ru/20230810/1889375375.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230806/frantsisk-1888436691.html
эквадор
кито
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857553445_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b1ad70bb669ab4c77a978fc36c889329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эквадор, кито, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, пьетро паролин
В мире, Эквадор, Кито, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Пьетро Паролин
Папа Римский осудил убийство кандидата в президенты Эквадора

Папа Римский Франциск осудил убийство кандидата в президенты Эквадора

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Франциск . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск осудил убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо и призвал политические силы страны обеспечить мир, сообщила служба печати Святого престола.
Генеральная прокуратура Эквадора в пятницу заявила, что возбудила уголовное дело в отношении шестерых человек по факту убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо.
Что происходит в Эквадоре, Гавайи в огне и Китай без виз - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Что происходит в Эквадоре, Гавайи в огне и Китай без виз
10 августа, 19:04
"На фоне страдания, причиненного насилием, которое он (Папа Римский - ред.) осуждает изо всех сил, понтифик призывает всех граждан и политические силы (Эквадора - ред.) объединиться для обеспечения мира", - говорится в телеграмме, которую госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин от имени понтифика направил архиепископу Кито Альфредо Хосе Эспиноса Матеусу.
Как отмечается в телеграмме, понтифик также выразил глубокие соболезнования семье Вильявисенсьо и народу Эквадора.
Фернандо Вильявисенсьо, кандидат от политического движения "Строй" (Construye), был убит во время митинга в Кито в среду. При нападении на политика ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек. Ранее Вильявисенсьо получал угрозы в свой адрес.
Папа римский Франциск во время молитвы за мир. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
"Этого мало": украинцы возмутились молитвой папы римского о мире
6 августа, 10:26
 
В миреЭквадорКитоВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийПьетро Паролин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала