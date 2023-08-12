https://ria.ru/20230812/ekvador-1889722274.html
Папа Римский осудил убийство кандидата в президенты Эквадора
Папа Римский осудил убийство кандидата в президенты Эквадора - РИА Новости, 12.08.2023
Папа Римский осудил убийство кандидата в президенты Эквадора
Папа Римский Франциск осудил убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо и призвал политические силы страны обеспечить мир, сообщила служба... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T16:44
2023-08-12T16:44
2023-08-12T16:44
в мире
эквадор
кито
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
пьетро паролин
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск осудил убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо и призвал политические силы страны обеспечить мир, сообщила служба печати Святого престола. Генеральная прокуратура Эквадора в пятницу заявила, что возбудила уголовное дело в отношении шестерых человек по факту убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. "На фоне страдания, причиненного насилием, которое он (Папа Римский - ред.) осуждает изо всех сил, понтифик призывает всех граждан и политические силы (Эквадора - ред.) объединиться для обеспечения мира", - говорится в телеграмме, которую госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин от имени понтифика направил архиепископу Кито Альфредо Хосе Эспиноса Матеусу. Как отмечается в телеграмме, понтифик также выразил глубокие соболезнования семье Вильявисенсьо и народу Эквадора. Фернандо Вильявисенсьо, кандидат от политического движения "Строй" (Construye), был убит во время митинга в Кито в среду. При нападении на политика ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек. Ранее Вильявисенсьо получал угрозы в свой адрес.
https://radiosputnik.ria.ru/20230810/1889375375.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230806/frantsisk-1888436691.html
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в мире, эквадор, кито, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, пьетро паролин
В мире, Эквадор, Кито, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Пьетро Паролин
Папа Римский осудил убийство кандидата в президенты Эквадора
Папа Римский Франциск осудил убийство кандидата в президенты Эквадора