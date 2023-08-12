https://ria.ru/20230812/efimov-1889608448.html

Ефимов: в Москве вырос на четверть объем производства мебели

Ефимов: в Москве вырос на четверть объем производства мебели - РИА Новости, 12.08.2023

Ефимов: в Москве вырос на четверть объем производства мебели

Мебельные предприятия Москвы за первые пять месяцев текущего года нарастили объем производства более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года,... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T12:10

2023-08-12T12:10

2023-08-12T12:11

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Мебельные предприятия Москвы за первые пять месяцев текущего года нарастили объем производства более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве на сегодняшний день работают девяносто мебельных фабрик, 4 из которых относятся к средним и крупным предприятиям. За первые 5 месяцев этого года оборот столичных производителей мебели составил 7,88 млрд рублей, что на 43,2% превышает показатель за аналогичный период 2022-го", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.На данных предприятиях изготавливается номенклатура мебельных изделий из совершенно разных материалов. Данная мебель подойдет как для дома и офиса, так для торгово-складских помещений и социально значимых объектов.В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в январе-мае этого года мебельные компании столицы отгрузили продукцию на 5,33 млрд рублей."Предприятия столицы продолжают наращивать производственные мощности и расширять ассортимент выпускаемых мебельных товаров для лечебно-профилактических учреждений: медицинских кроватей, шкафов, столов, кушеток для перевозки пациентов и других изделий", – подчеркнул глава департамента.Москва – город с развитым производством. В нем работает почти 4 тыс. промышленных площадок, где трудоустроено более 720 тыс. человек. При этом каждый год открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Кроме того, в Москве делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медоборудование, а также сложную технику и пр.В пресс-службе напомнили, что развитию столичных производств способствует поддержка властей Москвы. К примеру, инвесторам предоставляют городские участки в аренду для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) без проведения торгов. Также городские власти предлагают ряд дополнительных инструментов поддержки бизнеса. Туда входят льготное налогообложение, предоставление различных субсидий и выдача инвестиционных займов.

https://ria.ru/20230811/samozanyatye-1889366669.html

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москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)