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В Московском зоопарке родились детеныши редких газелей
В Московском зоопарке родились детеныши редких газелей - РИА Новости, 12.08.2023
В Московском зоопарке родились детеныши редких газелей
В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка родились три детеныша краснокнижных джейранов, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T10:27
2023-08-12T10:27
2023-08-12T12:31
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка родились три детеныша краснокнижных джейранов, сообщается на сайте мэра столицы. "Джейраны — нечастые обитатели зоопарков, так как относятся к пустынным животным и непросты в содержании. Однако в нашем центре воспроизводства редких животных они прекрасно себя чувствуют и ежегодно приносят потомство. В этом году детенышами обзавелись две газели. Одна родила самочку, другая — близнецов (самочку и самца)", — приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.Сейчас маленькие джейраны уже окрепли. Они питаются не только материнским молоком, но и понемногу начинают пробовать свежую траву, ветки, специальный комбикорм и другую еду.Всего в центре воспроизводства в Волоколамске содержатся 12 джейранов. Увидеть новое потомство могут все желающие.
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московский зоопарк, московская область (подмосковье)
Хорошие новости, Московский зоопарк, Московская область (Подмосковье)
В Московском зоопарке родились детеныши редких газелей
В центре воспроизводства животных Московского зоопарка родились три джейрана
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка родились три детеныша краснокнижных джейранов, сообщается на сайте
мэра столицы.
"Джейраны — нечастые обитатели зоопарков, так как относятся к пустынным животным и непросты в содержании. Однако в нашем центре воспроизводства редких животных они прекрасно себя чувствуют и ежегодно приносят потомство. В этом году детенышами обзавелись две газели. Одна родила самочку, другая — близнецов (самочку и самца)", — приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.
Джейраны — парнокопытные из рода газелей. Они занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид. По оценкам зоологов, в дикой природе насчитывается не более 50 тысяч взрослых особей, причем поголовье продолжает снижаться. Московский зоопарк, как и многие другие зоопарки по всему миру, борется за сохранение этого вида газелей.
Сейчас маленькие джейраны уже окрепли. Они питаются не только материнским молоком, но и понемногу начинают пробовать свежую траву, ветки, специальный комбикорм и другую еду.
Всего в центре воспроизводства в Волоколамске содержатся 12 джейранов. Увидеть новое потомство могут все желающие.
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