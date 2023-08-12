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В Московском зоопарке родились детеныши редких газелей - РИА Новости, 12.08.2023
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Хорошие новости
 
10:27 12.08.2023 (обновлено: 12:31 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/dzheyrany-1889676803.html
В Московском зоопарке родились детеныши редких газелей
В Московском зоопарке родились детеныши редких газелей - РИА Новости, 12.08.2023
В Московском зоопарке родились детеныши редких газелей
В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка родились три детеныша краснокнижных джейранов, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T10:27
2023-08-12T12:31
хорошие новости
московский зоопарк
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка родились три детеныша краснокнижных джейранов, сообщается на сайте мэра столицы. "Джейраны — нечастые обитатели зоопарков, так как относятся к пустынным животным и непросты в содержании. Однако в нашем центре воспроизводства редких животных они прекрасно себя чувствуют и ежегодно приносят потомство. В этом году детенышами обзавелись две газели. Одна родила самочку, другая — близнецов (самочку и самца)", — приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.Сейчас маленькие джейраны уже окрепли. Они питаются не только материнским молоком, но и понемногу начинают пробовать свежую траву, ветки, специальный комбикорм и другую еду.Всего в центре воспроизводства в Волоколамске содержатся 12 джейранов. Увидеть новое потомство могут все желающие.
https://ria.ru/20230809/manul-1889051621.html
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московский зоопарк, московская область (подмосковье)
Хорошие новости, Московский зоопарк, Московская область (Подмосковье)
В Московском зоопарке родились детеныши редких газелей

В центре воспроизводства животных Московского зоопарка родились три джейрана

© Фото : пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш краснокнижных джейранов в центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка
Детеныш краснокнижных джейранов в центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш краснокнижных джейранов в центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка родились три детеныша краснокнижных джейранов, сообщается на сайте мэра столицы.
"Джейраны — нечастые обитатели зоопарков, так как относятся к пустынным животным и непросты в содержании. Однако в нашем центре воспроизводства редких животных они прекрасно себя чувствуют и ежегодно приносят потомство. В этом году детенышами обзавелись две газели. Одна родила самочку, другая — близнецов (самочку и самца)", — приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

Джейраны — парнокопытные из рода газелей. Они занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид. По оценкам зоологов, в дикой природе насчитывается не более 50 тысяч взрослых особей, причем поголовье продолжает снижаться. Московский зоопарк, как и многие другие зоопарки по всему миру, борется за сохранение этого вида газелей.

Сейчас маленькие джейраны уже окрепли. Они питаются не только материнским молоком, но и понемногу начинают пробовать свежую траву, ветки, специальный комбикорм и другую еду.
Всего в центре воспроизводства в Волоколамске содержатся 12 джейранов. Увидеть новое потомство могут все желающие.
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Хорошие новостиМосковский зоопаркМосковская область (Подмосковье)
 
 
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