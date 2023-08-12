https://ria.ru/20230812/dzheyrany-1889676803.html

В Московском зоопарке родились детеныши редких газелей

В Московском зоопарке родились детеныши редких газелей - РИА Новости, 12.08.2023

В Московском зоопарке родились детеныши редких газелей

В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка родились три детеныша краснокнижных джейранов, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T10:27

2023-08-12T10:27

2023-08-12T12:31

хорошие новости

московский зоопарк

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка родились три детеныша краснокнижных джейранов, сообщается на сайте мэра столицы. "Джейраны — нечастые обитатели зоопарков, так как относятся к пустынным животным и непросты в содержании. Однако в нашем центре воспроизводства редких животных они прекрасно себя чувствуют и ежегодно приносят потомство. В этом году детенышами обзавелись две газели. Одна родила самочку, другая — близнецов (самочку и самца)", — приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.Сейчас маленькие джейраны уже окрепли. Они питаются не только материнским молоком, но и понемногу начинают пробовать свежую траву, ветки, специальный комбикорм и другую еду.Всего в центре воспроизводства в Волоколамске содержатся 12 джейранов. Увидеть новое потомство могут все желающие.

https://ria.ru/20230809/manul-1889051621.html

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московский зоопарк, московская область (подмосковье)