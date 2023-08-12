https://ria.ru/20230812/dvizhenie-1889702753.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 12.08.2023
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T14:18
2023-08-12T14:18
2023-08-12T14:25
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
крымский мост
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение было временно закрыто в субботу. В Минобороны РФ сообщили, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230812/most-1889698933.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта после попытки атаки ВСУ