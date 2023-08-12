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Грузовик, перевозивший раков, попал в ДТП на Кубани - РИА Новости, 12.08.2023
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19:12 12.08.2023 (обновлено: 19:16 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/dtp-1889739213.html
Грузовик, перевозивший раков, попал в ДТП на Кубани
Грузовик, перевозивший раков, попал в ДТП на Кубани - РИА Новости, 12.08.2023
Грузовик, перевозивший раков, попал в ДТП на Кубани
Восьмилетняя девочка попала в реанимацию после дорожной аварии с участием грузовика, перевозившего раков, а также экскаватора и легкового автомобилем, сообщили... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T19:12
2023-08-12T19:16
происшествия
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КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Восьмилетняя девочка попала в реанимацию после дорожной аварии с участием грузовика, перевозившего раков, а также экскаватора и легкового автомобилем, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД. По данным ведомства, в субботу на трассе ФАД ДОН в сторону Джубги грузовик Hyundai, перевозивший в кузове живых раков, столкнулся с экскаватором. После этого водитель автомобиля Volkswagen Amarok столкнулся с задней частью грузовика. "В результате ДТП пострадала 8-летняя пассажирка грузовика Hyundai. В настоящее время находится в реанимационном отделении ГБУЗ "Городская больница" Геленджика с предварительным диагнозом "перелом ключницы", состояние пострадавшей стабильное", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230811/dtp-1889597641.html
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происшествия, авто, volkswagen group, hyundai creta, volkswagen touareg, происшествия – радио sputnik, геленджик
Происшествия, Авто, Volkswagen Group, Hyundai Creta, Volkswagen Touareg, Происшествия – Радио Sputnik, Геленджик
Грузовик, перевозивший раков, попал в ДТП на Кубани

МВД: перевозивший раков грузовик попал в ДТП на Кубани

© ГУ МВД России по Краснодарскому краю ДТП с участием грузовика на Кубани
ДТП с участием грузовика на Кубани
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ДТП с участием грузовика на Кубани
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 авг - РИА Новости. Восьмилетняя девочка попала в реанимацию после дорожной аварии с участием грузовика, перевозившего раков, а также экскаватора и легкового автомобилем, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД.
По данным ведомства, в субботу на трассе ФАД ДОН в сторону Джубги грузовик Hyundai, перевозивший в кузове живых раков, столкнулся с экскаватором. После этого водитель автомобиля Volkswagen Amarok столкнулся с задней частью грузовика.
"В результате ДТП пострадала 8-летняя пассажирка грузовика Hyundai. В настоящее время находится в реанимационном отделении ГБУЗ "Городская больница" Геленджика с предварительным диагнозом "перелом ключницы", состояние пострадавшей стабильное", - говорится в сообщении.
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