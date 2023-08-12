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Украинские войска за восемь минут выпустили по Донецку 16 снарядов - РИА Новости, 12.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 12.08.2023 (обновлено: 18:17 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/donetsk-1889730328.html
Украинские войска за восемь минут выпустили по Донецку 16 снарядов
Украинские войска за восемь минут выпустили по Донецку 16 снарядов - РИА Новости, 12.08.2023
Украинские войска за восемь минут выпустили по Донецку 16 снарядов
Украинские войска за 8 минут выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T18:00
2023-08-12T18:17
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за 8 минут выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 17.18 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 17.18 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 17.23 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за восемь минут выпустили по Донецку 16 снарядов

Представительство ДНР: ВСУ за восемь минут выпустили по Донецку 16 снарядов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за 8 минут выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 17.18 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 17.18 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 17.23 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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