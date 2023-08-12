https://ria.ru/20230812/donetsk-1889730328.html

Украинские войска за восемь минут выпустили по Донецку 16 снарядов

Украинские войска за восемь минут выпустили по Донецку 16 снарядов - РИА Новости, 12.08.2023

Украинские войска за восемь минут выпустили по Донецку 16 снарядов

Украинские войска за 8 минут выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T18:00

2023-08-12T18:00

2023-08-12T18:17

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за 8 минут выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 17.18 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 17.18 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 17.23 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика