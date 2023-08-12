Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по Макеевке и Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по Макеевке и Донецку
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 02.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...11.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...11.10 - населенный пункт. Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 13.10 по Донецку (Петровский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.15 по тому же району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, и в 13.20 по Кировскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.