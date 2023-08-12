https://ria.ru/20230812/delegatsiya-1889728306.html
Выйти на консенсус на сессии комитета по ДНЯО не удалось
Выйти на консенсус на сессии комитета по ДНЯО не удалось - РИА Новости, 12.08.2023
Выйти на консенсус на сессии комитета по ДНЯО не удалось
Выйти на консенсусный итоговый документ по итогам сессии Подготовительного комитета Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T17:42
2023-08-12T17:42
2023-08-12T18:09
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ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Выйти на консенсусный итоговый документ по итогам сессии Подготовительного комитета Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Вене не удалось, сообщили журналистам представители делегации России по итогам мероприятия."В ходе заседаний были обсуждены актуальные вопросы в рамках трех "краеугольных камней" ДНЯО: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атомной энергии. Ввиду попыток западных стран использовать обзорный процесс для сведения своих политических счетов по вопросам, не имеющим отношения к целям ДНЯО, а также тенденциозной подачи ряда нераспространенческих сюжетов выйти на консенсусный итоговый документ не удалось", - отметили представители российской делегации.Уточняется, что был принят только процедурный доклад."Рассчитываем, что в рамках последующих сессий Подготовительного Комитета государствам-участникам ДНЯО удастся разрешить хотя бы часть имеющихся противоречий и подойти к предстоящей в 2026 году очередной конференции по рассмотрению действия Договора нацеленными на достижение позитивных итогов текущего обзорного цикла", - заключили в делегации.Следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке в 2026 году, предыдущая также проходила в этом американском городе с 1 по 26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения.Между конференциями планируется провести три сессии подготовительного комитета обзорной конференции по ДНЯО. Первая из них проходила с 31 июля по 11 августа текущего года в Вене, вторая - должна пройти в 2024 году в Женеве, третья - в 2025-м в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20230810/magate-1889336264.html
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россия, вена
Выйти на консенсус на сессии комитета по ДНЯО не удалось
Делегация РФ: выйти на консенсус на сессии комитета по ДНЯО не удалось
ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Выйти на консенсусный итоговый документ по итогам сессии Подготовительного комитета Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Вене не удалось, сообщили журналистам представители делегации России по итогам мероприятия.
"В ходе заседаний были обсуждены актуальные вопросы в рамках трех "краеугольных камней" ДНЯО: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атомной энергии. Ввиду попыток западных стран использовать обзорный процесс для сведения своих политических счетов по вопросам, не имеющим отношения к целям ДНЯО, а также тенденциозной подачи ряда нераспространенческих сюжетов выйти на консенсусный итоговый документ не удалось", - отметили представители российской делегации.
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Уточняется, что был принят только процедурный доклад.
"Рассчитываем, что в рамках последующих сессий Подготовительного Комитета государствам-участникам ДНЯО удастся разрешить хотя бы часть имеющихся противоречий и подойти к предстоящей в 2026 году очередной конференции по рассмотрению действия Договора нацеленными на достижение позитивных итогов текущего обзорного цикла", - заключили в делегации.
Следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке в 2026 году, предыдущая также проходила в этом американском городе с 1 по 26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения.
Между конференциями планируется провести три сессии подготовительного комитета обзорной конференции по ДНЯО. Первая из них проходила с 31 июля по 11 августа текущего года в Вене, вторая - должна пройти в 2024 году в Женеве, третья - в 2025-м в Нью-Йорке.
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